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Англия
13 июля 2024, 12:21 | Обновлено 13 июля 2024, 13:07
304
1

Легенда МЮ встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024

Гари Невилл – об английском нападающем

13 июля 2024, 12:21 | Обновлено 13 июля 2024, 13:07
304
1
Легенда МЮ встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о роли в истории английской национальной команды Гарри Кейна.

«Я разговаривал с Уэйном Руни четыре или пять недель назад – до начала турнира, и он сказал, что Гарри Кейн – величайший игрок сборной Англии за всю историю. Это огромная похвала от человека, который сам играл за сборную.

Я бы не стал с ним спорить. Кейн просто невероятен. Я всегда его хвалил, когда он играл в «Тоттенхэме», поскольку прекрасно знаешь, что он поможет команде. У него крепкий характер.

Думаю, что он играет на Евро явно ниже своих лучших показателей, но, похоже, он испытывает трудности [с травмами]. И я не удивлюсь, если через неделю или две выяснится, что у него где-то были проблемы, с которыми он пытался справиться

Знаю, есть ощущение, что люди думают, что без него было бы лучше, но это не станет хорошим сигналом внутри команды. Он явно лидер, и Саутгейт полностью ему доверяет», – заявил Невилл.

Как известно, финальная игра Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля, начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее Гари Невилл дал лестную оценку игре Англии против Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы 2024.

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Гари Невилл Гарри Кейн сборная Англии по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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pol-55
Напевно ж кращий в зб. Англії,якби грав далі в ведучому клубі АПЛ,то побив би всі рекорди у всій Англії,але Д.Леві йому все пересрав.
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