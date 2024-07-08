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Англия
08 июля 2024, 01:16 | Обновлено 08 июля 2024, 01:26
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0

Легендарный экс-игрок МЮ дал лестную оценку игре Англии против Швейцарии

Гари Невилл – о матче 1/4 финала Евро-2024

08 июля 2024, 01:16 | Обновлено 08 июля 2024, 01:26
110
0
Легендарный экс-игрок МЮ дал лестную оценку игре Англии против Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл оценил действия английских футболистов в поединке 1/4 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии (1:1, пен. 5-3).

«Я не думаю, что страх когда-либо исчезнет у игроков, которые выходят бить пенальти, но нет сомнений, что сейчас они в лучше в этом плане, чем мы были в прошлом.

Есть четкий план, кто будет бить, есть четкий план для вратаря, в какую сторону он будет прыгать – я знаю, что это не ново, но все хорошо продумано.

Вам нужны люди на поле, которые уже были в этой ситуации раньше, которые знают, как бить 11-метровый. Именно это у нас и было – пять парней, которые комфортно чувствуют себя при пенальти.

Я знаю, что на турнире есть дополнительное давление, но если у вас есть этот повторяющийся опыт, который был раньше, это определенно помогает.

Бывали времена, когда мы играли за Англию, когда на пенальти выходили парни, которые не били его 15 лет, с тех пор как были детьми», – заявил 49-летний Невилл.

Ранее Гарри Невилл подверг критике игру Англии против Словении в 3-м туре групповой стадии Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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