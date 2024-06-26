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Англия
26 июня 2024, 07:13 | Обновлено 26 июня 2024, 07:16
1014
0

Легенда МЮ подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024

Гари Невилл – о матче 3-го тура чемпионата Европы

26 июня 2024, 07:13 | Обновлено 26 июня 2024, 07:16
1014
0
Легенда МЮ подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл оценил действия английских футболистов в поединке 3-го тура группы С Евро-2024 с командой Словении (0:0).

«Никаких наигранных схем на самом деле нет. Мы выглядили очень примитивно, и это печально, потому что, я думаю, мы способны на большее. Не только игроки на поле, а и те, кто сидит на скамейке запасных», – заявил Невилл.

Сборная Англии, сыграв вничью со словенцами, в итоговой таблице квартета заняла 1-е место, имея 5 очков после трех матчей. За ней финишировали команды Дании и Словении (по 3 очка), а также команда Сербии (2 пункта).

Ранее Гари Невилл назвал главный недостаток нынешней сборной Испании.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу Гари Невилл
Юрій Остроумов Источник: BBC
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