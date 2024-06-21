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Испания
21 июня 2024, 09:48 | Обновлено 21 июня 2024, 09:50
469
0

Легенда МЮ назвал главный недостаток нынешней сборной Испании

Гари Невилл – о команде Луиса де ла Фуэнте

21 июня 2024, 09:48 | Обновлено 21 июня 2024, 09:50
469
0
Легенда МЮ назвал главный недостаток нынешней сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл дал оценку игре сборной Испании против команды Италии (1:0) во 2-м туре Евро-2024, отметив низкую реализацию подопечных Луиса де ла Фуэнте.

«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее и насколько дорого это в итоге ей обойдется? При демонстрируемом выдающемся футболе забивать нужно больше», – заявил Невилл.

Команда Испании, обыграв итальянцев, добилась второй победы на турнире и досрочно вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.

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сборная Испании по футболу Испания - Италия Евро-2024 Гари Невилл Луис де ла Фуэнте
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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