Легенда МЮ назвал главный недостаток нынешней сборной Испании
Гари Невилл – о команде Луиса де ла Фуэнте
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл дал оценку игре сборной Испании против команды Италии (1:0) во 2-м туре Евро-2024, отметив низкую реализацию подопечных Луиса де ла Фуэнте.
«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее и насколько дорого это в итоге ей обойдется? При демонстрируемом выдающемся футболе забивать нужно больше», – заявил Невилл.
Команда Испании, обыграв итальянцев, добилась второй победы на турнире и досрочно вышла в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Италия установила антирекорд в матче с Испанией.
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