Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 07:13 | Обновлено 21 июня 2024, 07:20
378
1

Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией

Апеннинцы обновили свое неприятное достижение

21 июня 2024, 07:13 | Обновлено 21 июня 2024, 07:20
378
1
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.

В игре сборная Италия установила свой антирекорд по количеству ударов за матч на Евро. Итальянцы угрожали владениям испанцев 4 раза, только один удар пришелся в створ.

Как известно, сборная Испании, обыграв команду Италии, стала второй сборной на Евро-2024, которая уже пробилась в плей-офф турнира. Первой такого права добилась команда Германии.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Шаг за шагом мы доберемся до цели»
Рональд КУМАН: «Нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60»
Тренер сборной Дании: «Мы могли добиться большего в игре с Англией»
Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20 июня 2024, 11:00 8
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро

Следующий матч украинская команда сыграет против Словакии

В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20 июня 2024, 09:47 34
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера

Ожидается, что ворота сборной Украины будет защищать Анатолий Трубин

ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 01:40
ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина
ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 01:47
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Panthera_onca__
4 и 1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 1
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 50
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 9
Бокс
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
20.06.2024, 13:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем