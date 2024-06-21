Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Апеннинцы обновили свое неприятное достижение
20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.
В игре сборная Италия установила свой антирекорд по количеству ударов за матч на Евро. Итальянцы угрожали владениям испанцев 4 раза, только один удар пришелся в створ.
Как известно, сборная Испании, обыграв команду Италии, стала второй сборной на Евро-2024, которая уже пробилась в плей-офф турнира. Первой такого права добилась команда Германии.
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