Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией

20 июня на чемпионате Европы 2024 в Германии отношения между собой выяснили сборные Италии и Испании.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.

В игре сборная Италия установила свой антирекорд по количеству ударов за матч на Евро. Итальянцы угрожали владениям испанцев 4 раза, только один удар пришелся в створ.

Как известно, сборная Испании, обыграв команду Италии, стала второй сборной на Евро-2024, которая уже пробилась в плей-офф турнира. Первой такого права добилась команда Германии.