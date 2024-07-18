ВИДЕО. Довбик не помог. Жирона не обыграла клуб 5-го дивизиона Испании

Испанская «Жирона» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025 провела первый контрольный спарринг. В нем каталонцам противостоял клуб «Олот» из Терсеры – пятого по счету дивизиона чемпионата Испании.

В заявку «Жироны» на матч попал украинский нападающий Артем Довбик. А вот Виктор Цыганков партнерам не мог помочь из-за травмы.

Первый тайм встречи завершилсся вничью 0:0. В перерыве в составе «Жироны» появился Довбик. На 49-й минуте игроки «Олота» вышли вперед, зато черезх две минуты Икер Альмена паритет в счете восстановил. Установившийся результат сохранился до финального свистка – ничья 1:1.

Олор – Жирона – 1:1

Голы: Альберт Торрас, 49 – Альмена, 51.