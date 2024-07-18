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  4. ВИДЕО. Довбик не помог. Жирона не обыграла клуб 5-го дивизиона Испании
Испания
18 июля 2024, 05:00 | Обновлено 18 июля 2024, 05:16
143
0

ВИДЕО. Довбик не помог. Жирона не обыграла клуб 5-го дивизиона Испании

Каталонцы провели первый спарринг лета-2024

18 июля 2024, 05:00 | Обновлено 18 июля 2024, 05:16
143
0
ВИДЕО. Довбик не помог. Жирона не обыграла клуб 5-го дивизиона Испании
ФК Жирона

Испанская «Жирона» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025 провела первый контрольный спарринг. В нем каталонцам противостоял клуб «Олот» из Терсеры – пятого по счету дивизиона чемпионата Испании.

В заявку «Жироны» на матч попал украинский нападающий Артем Довбик. А вот Виктор Цыганков партнерам не мог помочь из-за травмы.

Первый тайм встречи завершилсся вничью 0:0. В перерыве в составе «Жироны» появился Довбик. На 49-й минуте игроки «Олота» вышли вперед, зато черезх две минуты Икер Альмена паритет в счете восстановил. Установившийся результат сохранился до финального свистка – ничья 1:1.

Олор – Жирона – 1:1

Голы: Альберт Торрас, 49 – Альмена, 51.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Жирона
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