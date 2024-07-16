После вылета из Евро только 6 игроков Украины вернулись в лагерь сборной

Журналист Игорь Цыганык заявил, что далеко не все футболисты сборной Украины вернулись в расположение команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии:

«Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попытаться разобраться, почему это произошло. Мы все виноваты – я виноват, журналисты виноваты, многие клубные тренеры виноваты, клубы виноваты, футболисты виноваты.

Мне футболисты показывали футболки, кто где играет... К чему это привело? Знаете, сколько футболистов вернулось в лагерь сборной после матча с Бельгией? 5-6 вернулись в отель в расположение сборной. Остальные разлетелись по отпускам... Они заслужили... Вы себе это представляете?», – рассказал Цыганык.

Украина заняла последнее 4-е место в группе Е с 4 очками. Столько же набрали и Румыния, Бельгия и Словакия, которые вышли в плей-офф. Украинцы расположились на последней строчке квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В 3-м туре Украина должна была побеждать Бельгию, чтобы пробиться в 1/8 финала, но сыграла вничью 0:0.

Видеообзор матча Украина – Бельгия (0:0)