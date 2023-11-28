28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

Благодаря этой победе «горняки» обеспечили себе евровесну. «Шахтер» не опустится ниже третьего места в квартете H, что даст ему право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, а также подопечные Марино Пушича сохраняют шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

После завершения поединка игрок «горняков» Георгий Судаков написал в своем Instagram:

«Горжусь этой командой».

Также Георгий, используя мем «4:19 – 4:20», ответил журналисту Игорю Цыганыку, который ранее в своей программе «Цыганык LIVE» советовал ему снять футболку «Ювентуса».

«Когда Судакова в центре встречают достаточно жестко, то он теряется. Думаю, ему стоит снять футболку «Ювентуса», потому что у меня такое впечатление, что последние пару недель или месяцев играет именно в ней», – заявил Цыганык.

Судаков в сториз написал:

«Как видите, я в футболке Шахтера».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» активно работает над трансфером Судакова.

ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка