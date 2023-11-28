Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:03
4199
18

ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка

Георгий ответил журналисту, который советовал ему снять футболку «Ювентуса»

28 ноября 2023, 23:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:03
4199
18
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФК Шахтер. Георгий Судаков

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

Благодаря этой победе «горняки» обеспечили себе евровесну. «Шахтер» не опустится ниже третьего места в квартете H, что даст ему право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, а также подопечные Марино Пушича сохраняют шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.

После завершения поединка игрок «горняков» Георгий Судаков написал в своем Instagram:

«Горжусь этой командой».

Также Георгий, используя мем «4:19 – 4:20», ответил журналисту Игорю Цыганыку, который ранее в своей программе «Цыганык LIVE» советовал ему снять футболку «Ювентуса».

«Когда Судакова в центре встречают достаточно жестко, то он теряется. Думаю, ему стоит снять футболку «Ювентуса», потому что у меня такое впечатление, что последние пару недель или месяцев играет именно в ней», – заявил Цыганык.

Судаков в сториз написал:

«Как видите, я в футболке Шахтера».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» активно работает над трансфером Судакова.

ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка

По теме:
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
Суперкамбек с голом Холанда. Манчестер Сити обыграл РБ Лейпциг с 0:2 в ЛЧ
Георгий Судаков Игорь Цыганык Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Шахтер Донецк Антверпен Шахтер - Антверпен Лига чемпионов фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Футбол | 28 ноября 2023, 11:10 11
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину

Тренер не хочет видеть украинца в основе

Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Футбол | 28 ноября 2023, 00:23 0
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча
Жирона – Атлетик Б – 1:1. Как забил Цыганков? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура испанской Ла Лиги

АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
Футбол | 28.11.2023, 17:49
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
АНЧЕЛОТТИ: «Лунин не должен думать, что завтрашний матч – его последний»
СИКАН: «Им что-то не понравилось. Надо уметь проигрывать. У них 0 очков»
Футбол | 28.11.2023, 23:19
СИКАН: «Им что-то не понравилось. Надо уметь проигрывать. У них 0 очков»
СИКАН: «Им что-то не понравилось. Надо уметь проигрывать. У них 0 очков»
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Футбол | 28.11.2023, 11:48
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Palych1
Хто Судаков і хто такий циганик? нафіга цьому недожурналюшці відповідати було…
Ответить
+8
Artyom_I
Кто такой Цыганык? Поручитель Коломойского?
Ответить
+8
Лига конференций без динамо
Судаков зачем ты на этого дырявого любителя лизать у бени и суркисов время тратишь 
Ответить
+5
Gargantua
так и не понял что такое 4 - 19 и 4 - 20
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Lion
А цыганык в суде был сегодня бене срок продлили....
Ответить
+4
Orion-V
Циганік - шістка Коломоя.
Ответить
+3
Lion
Надеюсь цыганык поймёт тонкий троллинг...
Ответить
+1
Alex Komnin
Циганик, мабуть, вже розповідає, що Динамо при СаШо вже реінкарнується й повертається у часи Лобановського. 
Ответить
0
u6464u
Георгій ти зробив дурість  звернувши увагу  на  так само  називаємого  спортивного журналіста , це самозакоханий нарцис .
Ответить
0
Lion
Любители сов как всегда не блестят смыкалкой....
4-19 и 4-20, это время в эфире когда цыганык пукал на вентилятор!!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Шевченко
Ну и рожа у этого судака. 4-20 4-19 что это такое? У мудринья набрался, который сейчас с русской шлюшкой встречается?
Ответить
-7
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
27.11.2023, 11:51 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 123
Футбол
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
27.11.2023, 08:50 7
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем