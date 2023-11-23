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  4. Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова
Италия
23 ноября 2023, 15:01 |
956
1

Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова

Полузащитник «Шахтера» может оказаться в Италии как в январе, так и летом

23 ноября 2023, 15:01 |
956
1
Источник: Ювентус активно работает над трансфером Георгия Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» активно работает над трансфером украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

В 21-летнем футболисте видят отличную альтернативу для Адриена Рабьо, а также качественного конкурента для других игроков середины поля. Переход может состояться уже в январе, но спортивный директор клуба Кристиан Джунтоли не хочет торопиться, поэтому трансфер могут отложить до лета 2024 года.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 14 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Corriere dello Sport
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