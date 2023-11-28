Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен

В Гамбурге состоялся поединок группового турнира Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Антверпен». Неожиданная победа «горняков» в противостоянии с «Барселоной» открыла перед донецким клубом отличные перспективы не только на продолжение еврокубкового пути будущей весной, но и на шанс побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для подтверждения своих амбиций подопечным Марино Пушича нужно было обыгрывать аутсайдера группы, который еще не набирал очков в текущей кампании. Для бельгийцев сегодняшняя дуэль также имела большое значение: только в случае победы «Антверпен» сохранял хоть какие-то шансы на выход в евровесну.

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«Горняки» активно начали встречу, и уже на 3-й минуте атака «Шахтера» завершилась ударом Невертона мимо дальнего угла. Гости не стали прижиматься к своей штрафной, пытаясь отвечать своими атаками. В одном из эпизодов Азаров «накрыл» удар Янссена из убойной позиции. А «оранжево-черные» добились своего благодаря стандартному положению. Зубков навесил со штрафного с левого фланга, и Матвиенко головой переправил мяч в ворота. Таким образом, защитник отметился своим первым результативным ударом в еврокубках.

Getty Images/Global Images Ukraine

Забив быстрый гол, «горняки» отдали мяч соперникам, и территориальное преимущество перешло к футболистам «Антверпена». Поначалу «оранжево-черным» удавалось сдерживать наскоки бельгийцев и хладнокровно справляться с активным прессингом соперников. Но затем давление гостей принесло свои плоды, и украинским болельщикам довелось пережить тревожные минуты. Так, Янссен немного не успел замкнуть прострел Керка, а Баликвиша из центра штрафного попал в Бондаря. Реакция «горняков» последовала незамедлительно: они отодвинули игру от своей штрафной. Но завладев преимуществом, хозяева пропустили контратаку, которая завершилась ударом Муя и сэйвом в исполнении Ризныка.

Концовка первого тайма прошла под аккомпанемент атак «Шахтера», и «горняки» упустили отличную возможность удвоить свое преимущество. После прострела Крыськива мяч нашел Невертона, который из убойной позиции не пробил голкипера, а Судаков с добивания отправил футбольный снаряд чуть выше перекладины.

Гости активно начали вторую половину встречи. Заметно оживил игру «Андерлехта» в атаке вышедший на замену Эджуке. Бельгийцы держали оборону донецкого клуба в напряжении, но по-настоящему голевых моментов у ворот Ризныка не было. А «горняки» ответили еще одной острой атакой, которая едва не завершилась результативным ударом: Азаров от левого угла штрафной соперников попал в перекладину. А вскоре каркас ворот спас «Андерлехт» после удара Степаненко и сэйва Бюте, который перевел мяч в перекладину.

Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийцы продолжили атаковать, бомбардируя штрафную донецкого клуба навесными и прострельными передачами. Благо, «горняки» с этими кроссами справлялись, а на выходах уверенно действовал голкипер «Шахтера». В середине второго тайма тренерский штаб «Антверпена» пошел ва-банк, вместо опорника Юссуфа выпустив форварда Иленихену.

В конце встречи хозяева отбивали атаки соперников и сумели удержать минимальное преимущество. Теперь уже точно «Шахтер» будет представлять нашу страну в еврокубках весной. В каком турнире, станет известно через две недели после выездного матча «оранжево-черных» с «Порту».

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур.

«Шахтер» – «Антверпен» – 1:0

Гол: Матвиенко (12).

Предупреждения: Гочолеишвили (83), Ризнык (90+7) - Кулибали (30), Керк (45+1), Муя (90+4).

Удаление: Муя (90+7, второе предупреждение).

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сикан (Ракицкий, 90+6).

«Антверпен»: Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша, Янссен.

Арбитр: Бартош Франковски (Польша).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

ШАХТЕР – АНТВЕРПЕН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА