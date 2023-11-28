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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
28.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Антверпен
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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:53
8258
107

Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

28 ноября 2023, 21:39 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:53
8258
107
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
ФК «Шахтер»

В Гамбурге состоялся поединок группового турнира Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Антверпен». Неожиданная победа «горняков» в противостоянии с «Барселоной» открыла перед донецким клубом отличные перспективы не только на продолжение еврокубкового пути будущей весной, но и на шанс побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для подтверждения своих амбиций подопечным Марино Пушича нужно было обыгрывать аутсайдера группы, который еще не набирал очков в текущей кампании. Для бельгийцев сегодняшняя дуэль также имела большое значение: только в случае победы «Антверпен» сохранял хоть какие-то шансы на выход в евровесну.

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«Горняки» активно начали встречу, и уже на 3-й минуте атака «Шахтера» завершилась ударом Невертона мимо дальнего угла. Гости не стали прижиматься к своей штрафной, пытаясь отвечать своими атаками. В одном из эпизодов Азаров «накрыл» удар Янссена из убойной позиции. А «оранжево-черные» добились своего благодаря стандартному положению. Зубков навесил со штрафного с левого фланга, и Матвиенко головой переправил мяч в ворота. Таким образом, защитник отметился своим первым результативным ударом в еврокубках.

Getty Images/Global Images Ukraine

Забив быстрый гол, «горняки» отдали мяч соперникам, и территориальное преимущество перешло к футболистам «Антверпена». Поначалу «оранжево-черным» удавалось сдерживать наскоки бельгийцев и хладнокровно справляться с активным прессингом соперников. Но затем давление гостей принесло свои плоды, и украинским болельщикам довелось пережить тревожные минуты. Так, Янссен немного не успел замкнуть прострел Керка, а Баликвиша из центра штрафного попал в Бондаря. Реакция «горняков» последовала незамедлительно: они отодвинули игру от своей штрафной. Но завладев преимуществом, хозяева пропустили контратаку, которая завершилась ударом Муя и сэйвом в исполнении Ризныка.

Концовка первого тайма прошла под аккомпанемент атак «Шахтера», и «горняки» упустили отличную возможность удвоить свое преимущество. После прострела Крыськива мяч нашел Невертона, который из убойной позиции не пробил голкипера, а Судаков с добивания отправил футбольный снаряд чуть выше перекладины.

Гости активно начали вторую половину встречи. Заметно оживил игру «Андерлехта» в атаке вышедший на замену Эджуке. Бельгийцы держали оборону донецкого клуба в напряжении, но по-настоящему голевых моментов у ворот Ризныка не было. А «горняки» ответили еще одной острой атакой, которая едва не завершилась результативным ударом: Азаров от левого угла штрафной соперников попал в перекладину. А вскоре каркас ворот спас «Андерлехт» после удара Степаненко и сэйва Бюте, который перевел мяч в перекладину.

Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийцы продолжили атаковать, бомбардируя штрафную донецкого клуба навесными и прострельными передачами. Благо, «горняки» с этими кроссами справлялись, а на выходах уверенно действовал голкипер «Шахтера». В середине второго тайма тренерский штаб «Антверпена» пошел ва-банк, вместо опорника Юссуфа выпустив форварда Иленихену.

В конце встречи хозяева отбивали атаки соперников и сумели удержать минимальное преимущество. Теперь уже точно «Шахтер» будет представлять нашу страну в еврокубках весной. В каком турнире, станет известно через две недели после выездного матча «оранжево-черных» с «Порту».

Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур.

«Шахтер» – «Антверпен» – 1:0

Гол: Матвиенко (12).

Предупреждения: Гочолеишвили (83), Ризнык (90+7) - Кулибали (30), Керк (45+1), Муя (90+4).

Удаление: Муя (90+7, второе предупреждение).

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сикан (Ракицкий, 90+6).

«Антверпен»: Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша, Янссен.

Арбитр: Бартош Франковски (Польша).

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия).

ШАХТЕР АНТВЕРПЕН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 107
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mayakovskiy1
Хто б мені сказав, що Шахта таким складом і в такій групі візьме 9 очок - ніколи б не повірив. 
Молодці
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+26
Alex T
шахту с победой, болельщик дк, радует что страна будет представлена весной, ждем теперь еще что б сборная на евро прошла и все не так катострофично учитывая что из себя представляет упл и войну 
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+21
Болела
Ця гра (як і з Барсою) зовсім інша ніж той вертикальний футбол який був в першому матчі. Треба потримати, відтягнути, покомбінувати.  Круто в обороні закрили лінії. 
Але Ван Лувену слід віддати належне . Фізично гравці відпрацювують 90 хвилин.
Степан божить в відборі. Не знаю хто його змінить в Шахтарі і збірній.
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+12
Віктор Коробка
Молодці! Є евровесна! а пророкували 2-3 очка в такій групі. Браво!
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
Первый Среди Равных
Шахтар в одиночку тащить Україну в таблиці коефіцієнтів 
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+12
Показать Скрыть 5 ответов
Перець
Рахунок на табло, Шахтар з перемогою, просто вигризли 2 тайм
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+12
Frank Pider
Ура, поздравляем Шахтер с победой и со 100-% выходом в евровесну! Лучшие! 
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+11
maks_krot
Молодцы просто молодцы !!!!
Лига ЕВропы уже точно в кармане ,есть шанс и за Лч побороться!!Спасибо Шахтёр в такое трудное время для нашей страны очень важная победа !!Степаненко как всегда топ ,ну и все игроки  остальные молодцы !!Поздравляю всех болельщиков Шахтёра и всего украинского футбола с победой !!!! 
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+10
pricolist
Молодці, але це гріх не використовувати стільки гольових моментів. 
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+10
Макс Максов
Головне, що буде євровесна та інтрига до останнього туру... Всіх з перемогою!
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+8
u6464u
Бійці, молодці , тільки наступного разу будьте розумніші , гра завершилась не потрібно нікому нічого  доводити , ми всі бачили хто кращий в цьому матчі , результат на табло .
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
желаю подальше зайти в еврокубках
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+7
Показать Скрыть 6 ответов
ЖОРА Жора124
С перемогою!!! Тепер ждём щоб барса не просрала і ждём останній тур!!!))) 
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+6
AK.228
Молодці!!! Оплески 👏 вам !!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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+6
New Zealander
Браво хлопці. Тепер треба перемагати Порту і ми продовжимо виступи в ЛЧ! До речі коли команда набирає 9 очок в групі ЛЧ то цього часто виявляється достатньо для продовження виступів в ЛЧ. Але цього разу треба 12 очок.
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+6
Лига конференций без динамо
Чемпион Украины ты сделал мой день 
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
Александр Ад
немає слів,молодці!
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+6
BallsToTheWall
 До балды те перекладины. 
Это 9 ОЧКОВ  и 3 раза по 2,8  МЛН.ЕВРО !!! Вот это катеначчо. 
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+5
shakhtarforewer
Вітаю Шахта!!! Гірники набрали вже 9 очок в групі, де всепропальщики?!
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+5
turist86
Браво!  
Різник відстояв чудово. Матвієнко і Гочолеїшвілі теж молодці. Не зрозуміло, чому Пушич тягнув із замінами.
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+5
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