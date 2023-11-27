Шахтер Донецк

28 ноября в Гамбурге «Шахтер» проведет последний в нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов номинальный домашний поединок. Соперником чемпионов Украины будет действующий чемпион Бельгии – «Антверпен».

Шахтер

Под руководством нового тренера – Марино Пушича – «Шахтер» выиграл украинское класико и победил «Барселону». Дела в команде откровенно начали налаживаться, и лишь ленивый не говорил о ренессансе «шахтерского футбола».

Однако после громких викторий настал черед для прохладного душа. В чемпионате Украины «горняки» не выигрывают уже два тура подряд.

Сначала дончане уступили «Днепру-1». Уступили абсолютно по делу, проиграв и в агрессии, и в индивидуальном мастерстве.

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Перед выездом на матч против «Антверпена» подопечные Пушича в рамках 15-го тура УПЛ провели сложный матч против «Полесья». Несмотря на небольшое игровое преимущество «оранжево-черных», воплотить его в забитые мячи команде так и не удалось – нулевая ничья.

Тем не менее, после матча Пушич заявил, что доволен игрой и самоотдачей своих игроков. А почему не удалось выигрывать – «футбол иногда бывает несправедливым», заявил боснийский хорват.

Две последние осечки «горняков» в УПЛ стоили им стратегической инициативы. Если до этого дончане являлись лидерами по потерянным очкам, то теперь таковыми не являются, уступая пальму первенства днепрянам.

Матч против «Полесья» для «Шахтера» получился неудачным не только с точки зрения итогового результата. В том поединке сразу несколько игроков «Шахтера» получили травмы и повреждения. По этой причине Конопля был заменен уже в самом дебюте встречи, и в матче против «Антверпена» не сможет помочь своей команде.

Приятная новость в этой связи – полузащитник «горняков» Бондаренко уже восстановился после травмы и вместе с командой отбыл в Гамбург.

Антверпен

Накануне поединка против «Шахтера» действующий чемпион Бельгии на внутренней арене провел выездной матч против «Сент-Трюйдена».

Игра для гостей сложилась не самым лучшим образом. Первый тайм они проиграли – и по игре, и по счету (пропустили за три минуты до свистка на перерыв).

От поражения «Антверпен» спасся на 81-й минуте: забил вышедший на замену во втором тайме Эджуке. На большее команд не хватило.

После 15-го тура чемпионата Бельгии подопечные ван Боммела занимают пятое место, отставая от лидера – «Сент-Жилуаз» – на десять очков.

Тем не менее, «Антверпен» может похвастаться очень хорошей разницей забитых и пропущенных мячей: 30 – 13. Больше действующего чемпиона забил лишь нынешний лидер пелотона (33 мяча), а меньше «Антверпена» в Лиге Жюпиле не пропустил никто.

Относительно низкое место в турнирной таблице «красно-белых» вызвано тем, что очень часто свои поединки они сводят вничью (шесть матчей).

Личные встречи

Предстоящий поединок станет лишь вторым очным противостоянием «Шахтера» и «Антверпена». Первая игра, состоявшаяся четвертого октября сего года, завершилась памятной победой чемпионов Украины – 3:2 («горняки» проигрывали 0:2, но во втором тайме сумели переломить ход игры).

Прогноз на противостояние

Любой позитивный исход матча (ничья или победа) автоматически выводят чемпионов Украины в весеннюю стадию еврокубков, оставляя при таком раскладе чемпионов Бельгии на последнем месте в группе.

Однако вряд ли «Шахтер» в данном случае ограничится задачей-минимум. «Горняки» до сих пор имеют пускай и небольшие, но все же шансы на выход в плей-офф чемпионской Лиги. И было бы неразумно хотя бы не попытаться зацепиться за этот шанс. Тем более, в игре против аутсайдера группы.

И по классу, и по опыту «Шахтер» превосходит «Антверпен». Если Пушич сумеет настроить своих подопечных должным образом, победа от них никуда не уйдет.

Хотя, конечно же, недооценивать команду вам Боммела ни в коем случае нельзя. И первый очный поединок между соперниками этот тезис только подтвердит. К тому же, «красно-белым» абсолютно нечего терять, и они могут себе позволить сыграть раскрепощенно, без давления.

Нужно учитывать и то обстоятельство, что проблемы «Шахтера» в защите, особенно в центре, никуда не делись. И эти проблемы были отчетливо видны в двух последних матчах чемпионата страны.

Тем не менее, даже с учетом всех вышеизложенных моментов, рекомендуем ставить на победу «Шахтера». Наш прогноз – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив, Невертон, Судаков, Зубков, Сикан

«Антверпен»: Бутез, Кулибали, Алдервейрелд, Де Лает, Вермелен, Юссуф, Батай, Эккеленкамп, Эджуке, Баликвиша, Янссен.

28 ноября, вторник