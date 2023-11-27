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Лига чемпионов
27 ноября 2023, 22:09 |
102
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Шахтер – Антверпен. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа Лиги чемпионов

27 ноября 2023, 22:09 |
102
0
Шахтер – Антверпен. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 ноября, украинский «Шахтер» и бельгийский «Антверпен» встретятся в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Начало – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа донецкий «Шахтер» занимает третье место в группе Н с шестью очками, а «Антверпен» идет последним, не набрав ни одного очка. Лидируют в группе «Барселона» и «Порту», у которых по девять баллов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Любой позитивный исход матча (ничья или победа) выводят чемпионов Украины в весеннюю стадию еврокубков, оставляя чемпионов Бельгии на последнем месте в группе. Однако вряд ли «Шахтер» ограничится задачей-минимум. «Горняки» до сих пор имеют пускай и небольшие, но все же шансы на выход в плей-офф чемпионской Лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Антверпен», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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