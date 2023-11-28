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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
28.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Антверпен
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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
7095
2

Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

28 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
7095
2
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтер

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» выиграл у бельгийского «Антверпена» (1:0).

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Команды играли в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

Благодаря победе «Шахтер» в турнирной таблице догнал «Барселону» и «Порту» (по 9 баллов). «Антверпен» занимает последнее 4-е место, не набрав ни одного пункта.

Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен видео голов и обзор Николай Матвиенко
Источник Sport.ua
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Swed
  Лихо Николай отметился в своём  50-м матче еврокубков.   В самый  раз.   Ведь остальное не залетело от Шахтёра.)
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0
Sashko57
Не ЛЧ, а клоунада какая то. Но приятно, что выиграли.  
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-2
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