Шахтер Донецк

Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» выиграл у бельгийского «Антверпена» (1:0).
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Команды играли в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.
Благодаря победе «Шахтер» в турнирной таблице догнал «Барселону» и «Порту» (по 9 баллов). «Антверпен» занимает последнее 4-е место, не набрав ни одного пункта.
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.
События матча
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