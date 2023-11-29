ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»

Главный тренер Шахтера Марино Пушич на пресс-конференции прокомментировал победу над Антверпеном (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Поздравление с победой! Чем, по вашему мнению, отличается чемпионат Украины, предыдущие матчи которого были для вашей команды достаточно сложными от Лиги чемпионов, где вы создаете настоящую сенсацию в последних поединках? В чем разница между этими двумя турнирами и в чем причина таких результатов?

– Спасибо. Во-первых, должен сказать, что мы играли очень хорошо в нашем чемпионате, но не забили голы после хороших моментов, поэтому и получили ничью в последней встрече. И даже в матче до этого мы демонстрировали очень хороший футбол. Я должен это отметить, потому что если вы считаете, что ничья – это недостаточно хороший результат, то это не так, мы выступили отлично. Большая разница в эмоциях, пустом стадионе, в таких условиях нелегко играть не только нашим футболистам, но и другим клубам.

А потом ты выступаешь в Лиге чемпионов на этом стадионе с большим количеством людей – а почти все билеты были раскуплены, мы получили большую поддержку наших болельщиков, – и это дает нам немного другую энергию. Это не причина ничьей тогда или победы сейчас, но есть разница в эмоциях и мотивации. Хочу еще раз повторить, что последние две игры в чемпионате, возможно, были лучшими на это время, и, как вы видите, футбол – это эмоции, и люди думают, что если один раз сыграть вничью, это плохо. Я не согласен с этим, эти матчи были невероятными. Но это другое дело.

– Можете рассказать нам больше о Дмитрии Ризныке? Он очень хорошо сыграл, делал отличные сейвы. Понятно, что сейчас он переживает тяжелый период из-за того, что произошло с его братом. Что вы можете сказать о нем и его устойчивости в течение последних двух месяцев после трагедии?

– Действительно трудно поверить в то, как Ризнык морально устойчив. Он очень хороший человек, он уравновешен и сосредоточен на своем развитии и команде, что сложно представить при таких обстоятельствах. Потому что я могу о нем сказать… Я очень им горжусь во всех аспектах: тем как он работает, его концентрацией, тем, как он переживает потерю. Это действительно невероятно.

– Можете дать оценку игре? И учитывая, что у команды на этом этапе девять очков, что вы думаете об этом и насколько это совпадает с вашими ожиданиями?

– Прежде всего, мы очень гордимся нашим первым важным достижением – тем, что останемся в европейских соревнованиях после зимнего перерыва. И у нас еще может быть возможность остаться на самом высоком уровне в Европе – в Лиге чемпионов. Мы отлично выступили, я очень доволен. Это была тяжелая игра, это матч Лиги чемпионов, где ты должен играть против очень сильных соперников, хорошо организованных и высококачественных. Но, повторюсь, мои футболисты делают больше, чем я от них требую – не только для меня как тренера, но и для клуба. И это очень важно: дисциплина, организация. Как я уже говорил, они хотят играть согласно моим наставлениям, а я хочу соревноваться со всеми, и они это показывают. Я очень счастливый тренер с этими ребятами.

– Играете ли вы на компьютере в футбол? Потому что вы единственный тренер, команда которого не играет в родном городе, вы там не были. Это какая-то виртуальная реальность…

– Я не играю в компьютерные игры, потому что не люблю их. Играл, когда был молодым, но в мои времена выбор был не слишком велик. Я начинал карьеру как тренер по мини-футболу, а как молодой игрок прошел такую школу, где только «хорошо играть» было недостаточно, так что это навсегда остается у тебя в голове – и когда ты меняешь свою философию, и когда ты совершенствуешь свое видение игры. Это не только о красивой игре, когда ты пытаешься что-то дать людям на стадионе, но и о победе, потому что ты должен победить. Мы тренируемся так, как я хочу, чтобы мы играли матч, разницы нет. Мы тренируемся так, как играем и играем так, как тренируемся. Конечно, как и каждому тренеру, для этой части игры тебе нужны соответствующие футболисты, потому что это нелегко – я многое требую от них. Но я уверен, что благодаря этому молодые игроки достигают высокого уровня. И если быть честным, когда я смотрю матч, я тоже хочу наслаждаться им, как болельщики.