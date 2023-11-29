Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»
Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
28.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Антверпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 04:00 | Обновлено 29 ноября 2023, 04:26
203
1

ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»

Наставник «горняков» дал пресс-конференцию после победы над «Антверпеном»

29 ноября 2023, 04:00 | Обновлено 29 ноября 2023, 04:26
203
1
ПУШИЧ: «Игроки Шахтера делают больше, чем я от них требую. Горжусь ими»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич на пресс-конференции прокомментировал победу над Антверпеном (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Поздравление с победой! Чем, по вашему мнению, отличается чемпионат Украины, предыдущие матчи которого были для вашей команды достаточно сложными от Лиги чемпионов, где вы создаете настоящую сенсацию в последних поединках? В чем разница между этими двумя турнирами и в чем причина таких результатов?

– Спасибо. Во-первых, должен сказать, что мы играли очень хорошо в нашем чемпионате, но не забили голы после хороших моментов, поэтому и получили ничью в последней встрече. И даже в матче до этого мы демонстрировали очень хороший футбол. Я должен это отметить, потому что если вы считаете, что ничья – это недостаточно хороший результат, то это не так, мы выступили отлично. Большая разница в эмоциях, пустом стадионе, в таких условиях нелегко играть не только нашим футболистам, но и другим клубам.

А потом ты выступаешь в Лиге чемпионов на этом стадионе с большим количеством людей – а почти все билеты были раскуплены, мы получили большую поддержку наших болельщиков, – и это дает нам немного другую энергию. Это не причина ничьей тогда или победы сейчас, но есть разница в эмоциях и мотивации. Хочу еще раз повторить, что последние две игры в чемпионате, возможно, были лучшими на это время, и, как вы видите, футбол – это эмоции, и люди думают, что если один раз сыграть вничью, это плохо. Я не согласен с этим, эти матчи были невероятными. Но это другое дело.

– Можете рассказать нам больше о Дмитрии Ризныке? Он очень хорошо сыграл, делал отличные сейвы. Понятно, что сейчас он переживает тяжелый период из-за того, что произошло с его братом. Что вы можете сказать о нем и его устойчивости в течение последних двух месяцев после трагедии?

– Действительно трудно поверить в то, как Ризнык морально устойчив. Он очень хороший человек, он уравновешен и сосредоточен на своем развитии и команде, что сложно представить при таких обстоятельствах. Потому что я могу о нем сказать… Я очень им горжусь во всех аспектах: тем как он работает, его концентрацией, тем, как он переживает потерю. Это действительно невероятно.

– Можете дать оценку игре? И учитывая, что у команды на этом этапе девять очков, что вы думаете об этом и насколько это совпадает с вашими ожиданиями?

– Прежде всего, мы очень гордимся нашим первым важным достижением – тем, что останемся в европейских соревнованиях после зимнего перерыва. И у нас еще может быть возможность остаться на самом высоком уровне в Европе – в Лиге чемпионов. Мы отлично выступили, я очень доволен. Это была тяжелая игра, это матч Лиги чемпионов, где ты должен играть против очень сильных соперников, хорошо организованных и высококачественных. Но, повторюсь, мои футболисты делают больше, чем я от них требую – не только для меня как тренера, но и для клуба. И это очень важно: дисциплина, организация. Как я уже говорил, они хотят играть согласно моим наставлениям, а я хочу соревноваться со всеми, и они это показывают. Я очень счастливый тренер с этими ребятами.

– Играете ли вы на компьютере в футбол? Потому что вы единственный тренер, команда которого не играет в родном городе, вы там не были. Это какая-то виртуальная реальность…

– Я не играю в компьютерные игры, потому что не люблю их. Играл, когда был молодым, но в мои времена выбор был не слишком велик. Я начинал карьеру как тренер по мини-футболу, а как молодой игрок прошел такую школу, где только «хорошо играть» было недостаточно, так что это навсегда остается у тебя в голове – и когда ты меняешь свою философию, и когда ты совершенствуешь свое видение игры. Это не только о красивой игре, когда ты пытаешься что-то дать людям на стадионе, но и о победе, потому что ты должен победить. Мы тренируемся так, как я хочу, чтобы мы играли матч, разницы нет. Мы тренируемся так, как играем и играем так, как тренируемся. Конечно, как и каждому тренеру, для этой части игры тебе нужны соответствующие футболисты, потому что это нелегко – я многое требую от них. Но я уверен, что благодаря этому молодые игроки достигают высокого уровня. И если быть честным, когда я смотрю матч, я тоже хочу наслаждаться им, как болельщики.

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
По теме:
Лацио – Селтик – 2:0. Дубль Иммобиле в конце игры. Видео голов и обзор
ЗУБКОВ: «Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты»
Ман Сити – РБ Лейпциг – 3:2. Гол Холанда, камбек горожан. Видео голов
Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Марино Пушич пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28 ноября 2023, 12:33 23
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Тони не верит в успех украинца в бою с Фьюри

Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Футбол | 28 ноября 2023, 11:48 0
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма

Похоже, что болельщики «Жироны» могут выдохнуть

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Футбол | 29.11.2023, 00:23
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Футбол | 28.11.2023, 22:25
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Бокс | 28.11.2023, 08:10
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
"Гравці Шахтаря роблять більше ніж я від них вимагаю." Не слухаються його, роблять більше... А це означає, що конфлікт є досі в команді.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
Игрока Ливерпуля могут наказать за слова после матча с Манчестер Сити
27.11.2023, 08:50 7
Футбол
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 11
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 130
Футбол
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
27.11.2023, 15:40 8
Футбол
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
28.11.2023, 00:03 22
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем