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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 22:37 | Обновлено 14 июля 2024, 23:02
601
1

До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро

Известный тренер вспомнил удар Судакова на 90-й минуте в матче с Бельгией

14 июля 2024, 22:37 | Обновлено 14 июля 2024, 23:02
601
1
До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный тренер Олег Дулуб рассказал, чего не хватило сборной Украины на Евро-2024:

«У меня до сих пор перед глазами стоит момент Судакова – кажется, на 90+ минуте матча против Бельгии. Когда он по центру обыграл и просто попал во вратаря. Вот это удача, имеющая большое значение. Особенно на столь крупных турнирах», – сказал Дулуб.

Украина заняла последнее 4-е место в группе Е с 4 очками. Столько же набрали и Румыния, Бельгия и Словакия, которые вышли в плей-офф. Украинцы расположились на последней строчке квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В последнем туре группового этапа Украина должна была побеждать Бельгию, чтобы пробиться в 1/8 финала, но сыграла вничью 0:0. На последних минутах Георгий Судаков мог забить, но пробил по центру в ворот – в руки голкиперу бельгийцев.

Видеообзор матча Украина – Бельгия (0:0)

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Олег Дулуб Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Георгий Судаков
Даниил Агарков Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Andy_P
Это и отличает классных игроков от средних - умение в решающий момент сконцентрироваться и выдать максимум. 
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