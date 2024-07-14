До сих пор перед глазами. Дулуб признался, чего не хватило Украине на Евро

Известный тренер Олег Дулуб рассказал, чего не хватило сборной Украины на Евро-2024:

«У меня до сих пор перед глазами стоит момент Судакова – кажется, на 90+ минуте матча против Бельгии. Когда он по центру обыграл и просто попал во вратаря. Вот это удача, имеющая большое значение. Особенно на столь крупных турнирах», – сказал Дулуб.

Украина заняла последнее 4-е место в группе Е с 4 очками. Столько же набрали и Румыния, Бельгия и Словакия, которые вышли в плей-офф. Украинцы расположились на последней строчке квартете из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В последнем туре группового этапа Украина должна была побеждать Бельгию, чтобы пробиться в 1/8 финала, но сыграла вничью 0:0. На последних минутах Георгий Судаков мог забить, но пробил по центру в ворот – в руки голкиперу бельгийцев.

Видеообзор матча Украина – Бельгия (0:0)