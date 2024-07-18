ВИДЕО. Кривцов был заменен до перерыва в матче Интер Майами с Торонто
Украинец получил повреждение
Для украинского защитника Сергея Кривцова матч «Интер Майами» с «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС, который проходит в эти минуты, завершился досрочно.
33-летний уроженец Запорожья, начав игру в старте флоридцев, был заменен на 33-й минуте. Досрочному уходу с поля Кривцова предшествовала травма, полученная им в одном из игровых эпизодов.
Как известно, «Интер Майами» матч с «Торонто» начал без звездного аргентинца Лионеля Месси, который в это время под лучами солнца восстанавливается после повреждения лодыжки, полученного в сборной.
Sergii Kryvtsov is down and currently receiving treatment. Looking like a lower leg injury for the Ukrainian. #InterMiamiCF pic.twitter.com/xoozJjVtD8— Alex Windley (@aaw_1998) July 18, 2024
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