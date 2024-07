ВИДЕО. Кривцов был заменен до перерыва в матче Интер Майами с Торонто

Для украинского защитника Сергея Кривцова матч «Интер Майами» с «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС, который проходит в эти минуты, завершился досрочно.

33-летний уроженец Запорожья, начав игру в старте флоридцев, был заменен на 33-й минуте. Досрочному уходу с поля Кривцова предшествовала травма, полученная им в одном из игровых эпизодов.

Как известно, «Интер Майами» матч с «Торонто» начал без звездного аргентинца Лионеля Месси, который в это время под лучами солнца восстанавливается после повреждения лодыжки, полученного в сборной.

Sergii Kryvtsov is down and currently receiving treatment. Looking like a lower leg injury for the Ukrainian. #InterMiamiCF pic.twitter.com/xoozJjVtD8