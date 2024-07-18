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Major League Soccer
18 июля 2024, 03:40 | Обновлено 18 июля 2024, 03:41
24
0

ВИДЕО. Кривцов был заменен до перерыва в матче Интер Майами с Торонто

Украинец получил повреждение

18 июля 2024, 03:40 | Обновлено 18 июля 2024, 03:41
24
0
ВИДЕО. Кривцов был заменен до перерыва в матче Интер Майами с Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Для украинского защитника Сергея Кривцова матч «Интер Майами» с «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС, который проходит в эти минуты, завершился досрочно.

33-летний уроженец Запорожья, начав игру в старте флоридцев, был заменен на 33-й минуте. Досрочному уходу с поля Кривцова предшествовала травма, полученная им в одном из игровых эпизодов.

Как известно, «Интер Майами» матч с «Торонто» начал без звездного аргентинца Лионеля Месси, который в это время под лучами солнца восстанавливается после повреждения лодыжки, полученного в сборной.

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Интер Майами Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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