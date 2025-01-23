«Фейеноорд заслужил победу». Компани угнетен результатом матча ЛЧ

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани попытался подобрать слова после разгромного поражения от «Фейеноорда» в седьмом туре Лиги чемпионов (0:3).

«Надо быть честным. Я думаю, что «Фейеноорд» заслужил победу. Но у нас было много шансов. У меня всегда было ощущение, что мы можем забить еще один-два мяча. За последние десять минут, я думаю, мы могли бы сделать немного больше», – ответил Компани.

Интересно, что «Бавария» в семи матчах Лиги чемпионов трижды потерпела поражение на выезде. Уступал немецкий коллектив в матче с «Астон Виллой» (0:1) и «Барселоной» (1:4).

Всего команде удалось набрать 12 пунктов, заняв 15-ю позицию в турнирной таблице.