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Лига чемпионов
23 января 2025, 02:46 | Обновлено 23 января 2025, 02:47
63
0

«Фейеноорд заслужил победу». Компани угнетен результатом матча ЛЧ

«Бавария» со счетом 0:3 проиграла оппоненту

23 января 2025, 02:46 | Обновлено 23 января 2025, 02:47
63
0
«Фейеноорд заслужил победу». Компани угнетен результатом матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани попытался подобрать слова после разгромного поражения от «Фейеноорда» в седьмом туре Лиги чемпионов (0:3).

«Надо быть честным. Я думаю, что «Фейеноорд» заслужил победу. Но у нас было много шансов. У меня всегда было ощущение, что мы можем забить еще один-два мяча. За последние десять минут, я думаю, мы могли бы сделать немного больше», – ответил Компани.

Интересно, что «Бавария» в семи матчах Лиги чемпионов трижды потерпела поражение на выезде. Уступал немецкий коллектив в матче с «Астон Виллой» (0:1) и «Барселоной» (1:4).

Всего команде удалось набрать 12 пунктов, заняв 15-ю позицию в турнирной таблице.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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