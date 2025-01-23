Арина Соболенко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025
23 января состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Поединок пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Иги Свентек, либо против Мэдисон Киз.
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