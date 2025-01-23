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  4. Арина Соболенко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
23 января 2025, 02:16 |
43
0

Арина Соболенко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025

23 января 2025, 02:16 |
43
0
Арина Соболенко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

23 января состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко (WTA 1). Поединок пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Иги Свентек, либо против Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

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Паула Бадоса Арина Соболенко смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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