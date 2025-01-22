ФОТО. Лидер Арсенала успешно перенес операцию
Габриэля Жезуса теперь ждут месяцы восстановления
27-бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус успешно перенес операцию после того, как травмировался.
В матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти: 3:5) у Жезуса произошел разрыв крестообразных связок.
В собственных соцсетях футболист опубликовал фотографию где он с костылями прогуливается по коридорам больницы.
Габриэль Жезус присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. С тех пор бразилец стал основным игроком в составе команды Микеля Артеты.
В этом сезоне Жезус уже успел сыграть 17 матчей в Премьер-лиге и забить 3 мяча.
There will always be answers to everything, which we will only know later on.— Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) January 22, 2025
I believe and trust in God. 🙏🏾❤️#gratidão#doperi pic.twitter.com/7sIZy9Fi0R
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