ФОТО. Лидер Арсенала успешно перенес операцию

27-бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус успешно перенес операцию после того, как травмировался.

В матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти: 3:5) у Жезуса произошел разрыв крестообразных связок.

В собственных соцсетях футболист опубликовал фотографию где он с костылями прогуливается по коридорам больницы.

Габриэль Жезус присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. С тех пор бразилец стал основным игроком в составе команды Микеля Артеты.

В этом сезоне Жезус уже успел сыграть 17 матчей в Премьер-лиге и забить 3 мяча.

There will always be answers to everything, which we will only know later on.



I believe and trust in God. 🙏🏾❤️#gratidão#doperi pic.twitter.com/7sIZy9Fi0R