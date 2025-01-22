Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лидер Арсенала успешно перенес операцию
Англия
22 января 2025, 19:30 |
595
0

ФОТО. Лидер Арсенала успешно перенес операцию

Габриэля Жезуса теперь ждут месяцы восстановления

22 января 2025, 19:30 |
595
0
ФОТО. Лидер Арсенала успешно перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Жезус

27-бразильский форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус успешно перенес операцию после того, как травмировался.

В матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти: 3:5) у Жезуса произошел разрыв крестообразных связок.

В собственных соцсетях футболист опубликовал фотографию где он с костылями прогуливается по коридорам больницы.

Габриэль Жезус присоединился к «Арсеналу» в 2022 году. С тех пор бразилец стал основным игроком в составе команды Микеля Артеты.

В этом сезоне Жезус уже успел сыграть 17 матчей в Премьер-лиге и забить 3 мяча.

По теме:
Претендент на ЛЧ приготовил новый контракт для топ-бомбардира сезона АПЛ
Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне
«Это будет ужас». Легенда Динамо – о допинг-скандале Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Жезус травма травма колена операция на колене
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22 января 2025, 20:05 0
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Хоккей | 22 января 2025, 06:30 0
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу

Украинцам придется снова играть против США

Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Футбол | 22.01.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 18:10
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 22.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
20.01.2025, 16:56 1
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем