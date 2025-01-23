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  4. Свентек или Соболенко? Названа фаворитка на титул AО-25 перед полуфиналами
Australian Open
23 января 2025, 02:43 |
37
0

Свентек или Соболенко? Названа фаворитка на титул AО-25 перед полуфиналами

Ига за выход в решающий матч поборется с Мэдисон Киз, а Арина встретится с Паулой Бадосой

23 января 2025, 02:43 |
37
0
Свентек или Соболенко? Названа фаворитка на титул AО-25 перед полуфиналами
WTA

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), а Ига Свентек встретится с Мэдисон Киз (США, WTA 14).

Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворитку на трофей. Ею является Свентек, на которую можно поставить с коэффициентом 2.00.

Вторая претендентка – Соболенко (2.10). Бадоса и Киз занимают третье и четвертое места с цифрами 11.00 и 16.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров

  1. Ига Свентек – 2.00
  2. Арина Соболенко – 2.10
  3. Паула Бадоса – 11.00
  4. Мэдисон Киз – 16.00
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Ига Свёнтек Арина Соболенко Мэдисон Киз Паула Бадоса азарт котировки букмекеров Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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