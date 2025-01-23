Свентек или Соболенко? Названа фаворитка на титул AО-25 перед полуфиналами

23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), а Ига Свентек встретится с Мэдисон Киз (США, WTA 14).

Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворитку на трофей. Ею является Свентек, на которую можно поставить с коэффициентом 2.00.

Вторая претендентка – Соболенко (2.10). Бадоса и Киз занимают третье и четвертое места с цифрами 11.00 и 16.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров