Свентек или Соболенко? Названа фаворитка на титул AО-25 перед полуфиналами
Ига за выход в решающий матч поборется с Мэдисон Киз, а Арина встретится с Паулой Бадосой
23 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), а Ига Свентек встретится с Мэдисон Киз (США, WTA 14).
Перед стартом полуфинальных противостояний букмекеры выбрали фаворитку на трофей. Ею является Свентек, на которую можно поставить с коэффициентом 2.00.
Вторая претендентка – Соболенко (2.10). Бадоса и Киз занимают третье и четвертое места с цифрами 11.00 и 16.00 соответственно.
Кто выиграет трофей Aus Open? Мнение букмекеров
- Ига Свентек – 2.00
- Арина Соболенко – 2.10
- Паула Бадоса – 11.00
- Мэдисон Киз – 16.00
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