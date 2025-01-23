Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 января вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В полуфинале полька сыграет против американки Мэдисон Киз (WTA 14). Поединок пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena после игры Соболенко – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале мейджора сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Паулы Бадосы.

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