Мэдисон Киз – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025
23 января вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В полуфинале полька сыграет против американки Мэдисон Киз (WTA 14). Поединок пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena после игры Соболенко – Бадоса. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча соперниц. Счет 4:1 в пользу Иги.
Победительница противостояния в финале мейджора сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Паулы Бадосы.
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