Цыганков не удивил. Известны оценки матча Лиги чемпионов Милан – Жирона

22 января были сыграны последние девять матчей 7-го тура Лиги чемпионов.

На легендарном «Сан-Сиро» итальянский «Милан» принимал испанскую «Жирону».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу одержали хозяева, за которых отличился португальский нападающий Рафаэль Леау.

После финального свистка аналитический портал WhoScored озвучил общие оценки футболистов. Самым лучшим игроком признан автор единственного гола Рафаэля, получивший 8.3 балла. А худшую оценку среди всех игроков на поле получили три игрока «Жироны»: Арно Данжума, Кристиан Стуани и Иван Мартин (6.0).

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, однако на 72-й минуте тренер заменил футболиста. Эксперты оценили игру футболиста в 6.5 балла.

Оценки матча «Милан» – «Жирона» от WhoScored