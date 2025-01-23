Цыганков и Ко не выстояли на Сан-Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Итальянский гранд обыграл соперника со счетом 1:0
В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч прошел на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Хозяева победили со счетом 1:0
Автором единственного гола в матче стал Рафаэл Леау, который забил на 37-й минуте.
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты.
После этого матча «Милан» поднялся на шестую строчку в основном этапе ЛЧ, имея в активе 15 очков. У «Жироны» только три балла и 31 позиция.
В заключительном туре «Милан» 29 января сыграет против загребского «Динамо», а «Жироне» будет противостоять «Арсенал».
Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.
Милан – Жирона – 1:0
Голы: Леау, 37.
Милан – Меньян, Тео, Павлович, Габбия, Эмерсон (Калабрия, 4), Фофана, Беннасер (Пулишич, 75), Рафаэл Леау, Рейндерс (Терраччано, 75), Муса, Мората (Абрахам, 64).
Жирона – Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, Франсес, Эррера (Порту, 77), Ромеу, Хиль (Данджума, 72), ван де Бек (Асприлья, 72), Цыганков (Мартин, 72), Абель Руис (Стуани, 72).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист считает, что эстонец достойно отработал
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды