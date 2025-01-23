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Лига Чемпионов
Милан
22.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
23 января 2025, 00:02 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
264
1

Цыганков и Ко не выстояли на Сан-Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов

Итальянский гранд обыграл соперника со счетом 1:0

23 января 2025, 00:02 | Обновлено 23 января 2025, 01:28
264
1
Цыганков и Ко не выстояли на Сан-Сиро. Милан одолел Жирону в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Хозяева победили со счетом 1:0

Автором единственного гола в матче стал Рафаэл Леау, который забил на 37-й минуте.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты.

После этого матча «Милан» поднялся на шестую строчку в основном этапе ЛЧ, имея в активе 15 очков. У «Жироны» только три балла и 31 позиция.

В заключительном туре «Милан» 29 января сыграет против загребского «Динамо», а «Жироне» будет противостоять «Арсенал».

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Милан – Жирона – 1:0
Голы: Леау, 37.

Милан – Меньян, Тео, Павлович, Габбия, Эмерсон (Калабрия, 4), Фофана, Беннасер (Пулишич, 75), Рафаэл Леау, Рейндерс (Терраччано, 75), Муса, Мората (Абрахам, 64).

Жирона – Гассанига, Блинд, Крейчи, Давид Лопес, Франсес, Эррера (Порту, 77), Ромеу, Хиль (Данджума, 72), ван де Бек (Асприлья, 72), Цыганков (Мартин, 72), Абель Руис (Стуани, 72).

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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