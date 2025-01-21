Лига чемпионов21 января 2025, 18:39 |
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Милан – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 января в 22:00
21 января 2025, 18:39 |
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В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Милан – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – ЖиронаСмотреть трансляцию
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