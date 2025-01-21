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Лига Чемпионов
Милан
22.01.2025 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2025, 18:39 |
42
0

Милан – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 22:00

21 января 2025, 18:39 |
42
0
Милан – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – Жирона

В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Милан – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Жирона
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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