Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча

В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

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Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Хозяева победили со счетом 1:0

В стартовом составе гостей сегодня сыграл Виктор Цыганков. Единственный гол в поединке забил Леау на 37-й минуте.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Милан – Жирона – 1:0

Гол: Леау, 37.