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Милан
22.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
23 января 2025, 01:27 |
950
0

Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

23 января 2025, 01:27 |
950
0
Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Хозяева победили со счетом 1:0

В стартовом составе гостей сегодня сыграл Виктор Цыганков. Единственный гол в поединке забил Леау на 37-й минуте.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Милан – Жирона – 1:0
Гол: Леау, 37.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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