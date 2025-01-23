Лига чемпионов23 января 2025, 01:27 |
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Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
23 января 2025, 01:27 |
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В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч прошел на стадионе «Сан-Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Хозяева победили со счетом 1:0
В стартовом составе гостей сегодня сыграл Виктор Цыганков. Единственный гол в поединке забил Леау на 37-й минуте.
Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.
Милан – Жирона – 1:0
Гол: Леау, 37.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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