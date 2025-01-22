22 января на Сан-Сиро пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором Милан встретится с Жироной. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Милан

Команда вплоть до лета играл под руководством Пиоли. Именно этот специалист вернул ей статус настоящего, полноценного гранда, снова начав играть в Лиге чемпионов и выходя там в плей-офф, и оформляя скудетто. А в прошлом сезоне было второе место в Кальчо. Но все же решили сменить в руководстве наставника в 2024-м году. И то, что это была неудачная идея, негласно признали, уволив перед Новым Годом Паулу Фонсеку. Его преемник, Сержиу Консейсау, начинал триумфально, с побед над Ювентусом и Интером и победой в Суперкубке. Но потом была только ничья с Кальяри, сразу показавшая, что проблем еще будет достаточно. И, скорее всего, сейчас у португальца в приоритете будет именно Серия А. Ведь в Лиге Чемпионов, начав с поражений Ливерпулю и Байеру, итальянцы выиграли четырежды, и уже гарантировали себе выход в плей-офф.

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Жирона

Клуб выстрелил в прошлом сезоне. Тогда он, до этого только три сезона проведший в Примере, смог финишировать в тройке лидеров, пропустив выше только Реал с Барселоной. Но это воспринималось как прыжок выше головы, и все гадали, насколько просядут жирондинцы после ухода летом ряда лидеров. Мичел Санчес остался, но он с тренерским штабом не справляется. В Примере дела еще более-менее неплохи, там есть шанс зацепиться за зону еврокубков. Но в Лиге чемпионов дебютант начал проваливаться с самого начала, из-за ляпа Газзанигги проиграв ПСЖ. Потом были поражения и в других турах, и только у Слована, главного аутсайдера, дома победили 2:0. Впрочем, шансы на плей-офф все равно разве что теоретические остались.

Статистика личных встреч

Испанцы дебютируют в еврокубках вообще - не удивительно, что он впервые приезжает на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы красно-черных. Стоит подумать о варианте с форой -1 забитый гол на итальянцев (коэффициент - 1,68).