Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Милан
22.01.2025 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 04:03 | Обновлено 22 января 2025, 04:04
13
0

Милан – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 04:03 | Обновлено 22 января 2025, 04:04
13
0
Милан – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на Сан-Сиро пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором Милан встретится с Жироной. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Милан

Команда вплоть до лета играл под руководством Пиоли. Именно этот специалист вернул ей статус настоящего, полноценного гранда, снова начав играть в Лиге чемпионов и выходя там в плей-офф, и оформляя скудетто. А в прошлом сезоне было второе место в Кальчо. Но все же решили сменить в руководстве наставника в 2024-м году. И то, что это была неудачная идея, негласно признали, уволив перед Новым Годом Паулу Фонсеку. Его преемник, Сержиу Консейсау, начинал триумфально, с побед над Ювентусом и Интером и победой в Суперкубке. Но потом была только ничья с Кальяри, сразу показавшая, что проблем еще будет достаточно. И, скорее всего, сейчас у португальца в приоритете будет именно Серия А. Ведь в Лиге Чемпионов, начав с поражений Ливерпулю и Байеру, итальянцы выиграли четырежды, и уже гарантировали себе выход в плей-офф.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Жирона

Клуб выстрелил в прошлом сезоне. Тогда он, до этого только три сезона проведший в Примере, смог финишировать в тройке лидеров, пропустив выше только Реал с Барселоной. Но это воспринималось как прыжок выше головы, и все гадали, насколько просядут жирондинцы после ухода летом ряда лидеров. Мичел Санчес остался, но он с тренерским штабом не справляется. В Примере дела еще более-менее неплохи, там есть шанс зацепиться за зону еврокубков. Но в Лиге чемпионов дебютант начал проваливаться с самого начала, из-за ляпа Газзанигги проиграв ПСЖ. Потом были поражения и в других турах, и только у Слована, главного аутсайдера, дома победили 2:0. Впрочем, шансы на плей-офф все равно разве что теоретические остались.

Статистика личных встреч

Испанцы дебютируют в еврокубках вообще - не удивительно, что он впервые приезжает на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы красно-черных. Стоит подумать о варианте с форой -1 забитый гол на итальянцев (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Милан
22 января 2025 -
22:00
Жирона
Фора Милана (-1) 1.68 Сделать ставку
По теме:
Фейеноорд – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Хорошо заплатили». Реакция фанатов на победу Барселоны над Бенфикой в ЛЧ
Милан Жирона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21 января 2025, 06:59 69
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж

Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»
Футбол | 22 января 2025, 02:08 0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот голкипер был просто лучшим»

Именитый тренер выделил Петера Шмейхеля

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Футбол | 21.01.2025, 19:29
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Футбол | 21.01.2025, 11:58
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Теннис | 22.01.2025, 02:10
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 2
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем