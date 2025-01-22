Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне

В «Реале» довольны нынешней ситуацией с результатами, несмотря на большие поражения от «Барселоны» в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

Сообщается, что слухи об увольнении тренера Карло Анчелотти не имеют ничего общего с правдой, в том числе из-за количества травм, с которыми столкнулся наставник в сезоне.

Подсчет показал, что только четыре игрока мадридцев в сезоне не получали травмы – Андрей Лунин, Фран Гарсия, Федерико Вальверде и Эндрик.

В чемпионате Испании «Реал» недавно вернулся на первое место, опережая «Атлетико» на два очка.