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  4. Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне
Испания
22 января 2025, 16:35 | Обновлено 22 января 2025, 16:51
385
0

Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне

У команды все неплохо, несмотря на проблемы

22 января 2025, 16:35 | Обновлено 22 января 2025, 16:51
385
0
Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В «Реале» довольны нынешней ситуацией с результатами, несмотря на большие поражения от «Барселоны» в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

Сообщается, что слухи об увольнении тренера Карло Анчелотти не имеют ничего общего с правдой, в том числе из-за количества травм, с которыми столкнулся наставник в сезоне.

Подсчет показал, что только четыре игрока мадридцев в сезоне не получали травмы – Андрей Лунин, Фран Гарсия, Федерико Вальверде и Эндрик.

В чемпионате Испании «Реал» недавно вернулся на первое место, опережая «Атлетико» на два очка.

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Реал Мадрид Андрей Лунин травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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