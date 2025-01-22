Включая Лунина. Только 4 игрока Реала не получали травмы в сезоне
У команды все неплохо, несмотря на проблемы
В «Реале» довольны нынешней ситуацией с результатами, несмотря на большие поражения от «Барселоны» в Ла Лиге и Суперкубке Испании.
Сообщается, что слухи об увольнении тренера Карло Анчелотти не имеют ничего общего с правдой, в том числе из-за количества травм, с которыми столкнулся наставник в сезоне.
Подсчет показал, что только четыре игрока мадридцев в сезоне не получали травмы – Андрей Лунин, Фран Гарсия, Федерико Вальверде и Эндрик.
В чемпионате Испании «Реал» недавно вернулся на первое место, опережая «Атлетико» на два очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры
Уилфрид Заа стал игроком ФК «Шарлотт»