Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
В УЕФА похвалили выступление Шахтера
Шахтер в матче основного этапа Лиги чемпионов разобрался с Брестом со счетом 2:0 благодаря голам Кевина и Георгия Судакова.
УЕФА в послематчевом репортаже похвалил чемпиона Украины.
«Шахтер удивил Брест сильным коллективным выступлением. Гости в течение матча не поймали свой ритм и не имели шансов».
«Французская команда постоянно должна была оглядываться назад, когда чемпион УПЛ быстро переходил в контратаки», – отметили в УЕФА.
Для команды Марино Пушича это вторая победа в нынешней ЛЧ после успеха над Янг Бойз.
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