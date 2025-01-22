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Лига чемпионов
22 января 2025, 22:03 | Обновлено 22 января 2025, 22:26
4931
1

Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ

В УЕФА похвалили выступление Шахтера

22 января 2025, 22:03 | Обновлено 22 января 2025, 22:26
4931
1
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Шахтер в матче основного этапа Лиги чемпионов разобрался с Брестом со счетом 2:0 благодаря голам Кевина и Георгия Судакова.

УЕФА в послематчевом репортаже похвалил чемпиона Украины.

«Шахтер удивил Брест сильным коллективным выступлением. Гости в течение матча не поймали свой ритм и не имели шансов».

«Французская команда постоянно должна была оглядываться назад, когда чемпион УПЛ быстро переходил в контратаки», – отметили в УЕФА.

Для команды Марино Пушича это вторая победа в нынешней ЛЧ после успеха над Янг Бойз.

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Шахтер Донецк Шахтер - Брест Брест (Франция) Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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