Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ

Шахтер в матче основного этапа Лиги чемпионов разобрался с Брестом со счетом 2:0 благодаря голам Кевина и Георгия Судакова.

УЕФА в послематчевом репортаже похвалил чемпиона Украины.

«Шахтер удивил Брест сильным коллективным выступлением. Гости в течение матча не поймали свой ритм и не имели шансов».

«Французская команда постоянно должна была оглядываться назад, когда чемпион УПЛ быстро переходил в контратаки», – отметили в УЕФА.

Для команды Марино Пушича это вторая победа в нынешней ЛЧ после успеха над Янг Бойз.