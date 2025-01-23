Сачко в Кемпере выиграл три матча и далее встретится с одиозным французом
Виталий прошел квалификацию челленджера и в 1-м раунде основы одолел Отто Виртанена
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 417) успешно стартовал на челленджере в Кемпере (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Сачко стартовал из квалификации, где переиграл Робина Бертрана (Франция, ATP 266) и Корентена Деноллли (Франция, ATP 297).
А в 1-м раунде основной сетки Виталий одолел Отто Виртанена (Финляндия, ATP 93). Сачко шел андердогом, но сумел впервые с 2020 года выиграть у представителя топ-100 на харде. Вообще для Сачко эта победа стала четвертой над теннисистом из первой сотни.
Следующим соперником Сачко станет одиозный Бенуа Пэр (Франция, ATP 422), который в своем время занимал 18-ю позицию в рейтинге АТР.
АТР челленджер Кемпер. Хард в помещении
- 1-й раунд квалификации: Виталий Сачко – Робин Бертран [2] – 0:6, 6:4, 6:2
- 2-й раунд квалификации: Виталий Сачко – Корентен Денолли [7] – 6:3, 6:3
- 1/16 финала: Виталий Сачко – Отто Виртанен [4] – 6:1, 3:6, 6:3
В Кемпере также сыграл лидер украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 314). К сожалению, украинец уступил в 1-м же круге отбора Милошу Каролю (Словакия, ATP 415).
Для Сачко соревнования в Кемпере – первые в 2025 году. А Овчаренко на прошлой неделе сыграл в Оэйраше, где прошел квалификацию, но в матче 1-го раунда основы снялся.
АТР челленджер Кемпер. Хард в помещении
- 1-й раунд квалификации: Александр Овчаренко [11] – Милош Кароль – 6:4, 3:6, 4:6
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