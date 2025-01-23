Тренер Бреста: «Мы помогли Шахтеру одержать победу»

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа подвел итоги проигрышного поединка против донецкого «Шахтера», сыгранного в седьмом туре Лиги чемпионов (0:2).

«Это был отличный матч, в котором мы могли сыграть без давления, потому что у нас уже были успешные результаты в турнире. Но я не узнавал «Брест» сегодня вечером в первом тайме, нас наказали за наши ошибки. Мы могли бы сыграть лучшее в некоторых эпизодах с пропущенными голами, которых можно было бы избежать. Но на самом высоком уровне приходится платить свою цену.

Это была упущенная возможность. Мы помогли «Шахтеру» одержать победу, но это клуб, привыкший к еврокубковым матчам. Это не был комплекс неполноценности, который мы ощущали сегодня вечером, а нехватка контроля с нашей стороны. Мы не смогли играть по нашей системе. Наша судьба была в наших руках, но когда ты плохо играешь с мячом или без него, становится тяжело.

Будет сложно финишировать в первой восьмерке. Нам нужно будет провести почти идеальный отрезок. Теперь я с нетерпением ожидаю нашей поездки в Гавр, когда мы будем принимать «Реал» Мадрид», – ответил Руа.

В турнирной таблице соревнования «Брест» находится на 13-й позиции, имея 13 зачетных баллов. В то время как донецкий коллектив занимает 27-е место (7 очков).