«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров оценил действия эстонского арбитра Кристо Тохвера, обслуживавшего матч «Динамо» против «Галатасарая» в Лиге Европы (3:3).

– Арбитр закрывал глаза на некоторые моменты. Команды играли в довольно жесткий футбол.

– Я думаю, что это было с обеих сторон. То есть, не только со стороны «Динамо». Он давал играть.

Я не согласен немного с ситуацией с пенальти. Даже если одиннадцатиметровый был, то, по моему мнению, судья не должен был отменять желтую карточку», – сказал Ребров.

Ранее Сергей Ребров отреагировал на безумный камбек киевского клуба в матче 7 тура основного этапа Лиги Европы.