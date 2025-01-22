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  4. «Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Лига Европы
22 января 2025, 07:43 |
3596
0

«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай

Специалист считает, что эстонец достойно отработал

22 января 2025, 07:43 |
3596
0
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров оценил действия эстонского арбитра Кристо Тохвера, обслуживавшего матч «Динамо» против «Галатасарая» в Лиге Европы (3:3).

– Арбитр закрывал глаза на некоторые моменты. Команды играли в довольно жесткий футбол.

– Я думаю, что это было с обеих сторон. То есть, не только со стороны «Динамо». Он давал играть.

Я не согласен немного с ситуацией с пенальти. Даже если одиннадцатиметровый был, то, по моему мнению, судья не должен был отменять желтую карточку», – сказал Ребров.

Ранее Сергей Ребров отреагировал на безумный камбек киевского клуба в матче 7 тура основного этапа Лиги Европы.

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Сергей Ребров Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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