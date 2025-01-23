Луис Энрике – о камбэке против Ман Сити: «Этот матч укрепит моих игроков»

Луис Энрике, тренер ПСЖ, прокомментировал камбэк в матче с «Манчестером Сити» в седьмом туре Лиги чемпионов (4:2).

«Я думаю, что мы – полноценная команда. Мы забили четыре гола, дважды попали в каркас ворот и один гол был не засчитан. И все это против такой хорошей команды. Я думаю, что самым важным голом был первый, прорыв Барколя. Это открывает игру и меняет характер противостояния. Это то, что сделало сегодняшний вечер возможным.

Чем больше у нас конкуренции, тем я счастливее. Это означает, что ни один игрок не может считать свою позицию неуязвимой. Нам нужны игроки, которые никогда не сдаются, как Рамос и Эрнандес, которые вышли сегодня вечером.

Я не думаю, что это случилось в первый раз – подобное было против «Ланса», против «Монако» тоже. У этой команды есть много преимуществ. Этот матч укрепит моих игроков, ведь они молоды и не имеют большого опыта в таких играх. Эта команда никогда не сдастся, даже если они будут проигрывать два гола.

С точки зрения интенсивности игра против «Баварии» также была на том же уровне. Единственное отличие сегодня – это результат, и это то, что остается в памяти людей. Вот что важно. Когда мы теряем мяч, мы не перестаем прессинговать. Я горжусь этим вечером, против такой команды, против такого тренера, против таких хороших игроков. Сегодня это было прекрасное выступление.

А также я должен признать, что у нас лучшие болельщики в мире. Они не перестают поддерживать нас. Дома и на выезде. Сегодня мы можем посвятить эту победу им. Это настоящее заявление, эта победа-возвращение», – высказался Энрике.