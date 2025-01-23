Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Хоффенхайм
23.01.2025 19:45 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 января 2025, 02:27 | Обновлено 23 января 2025, 02:29
19
0

Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 23 января в 19:45 по Киеву

23 января 2025, 02:27 | Обновлено 23 января 2025, 02:29
19
0
Хоффенхайм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

23 января на «ПреЗеро Арена» пройдет матч 7-го тура Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» встретится с «Тоттенхэм». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Хоффенхайм

Команда в прошлом сезоне наконец-то показала достаточно неплохой результат, закончив на 7-й позиции в Бундеслиге 1. Но в новом сезоне все просто рассыпалось. Более того, не особенно помогла смена наставника. В ноябре вместо Матараццо на пост пришел Ильцер. Но все, что у него получилось, это выиграть дебютный матч, с РБ Лейпциг. После этого пошли неудачи, в том числе уже при новом тренере вылетели из кубка Германии после 0:3 с Вольфсбургом. В таких условиях не до Лиги Европы. Там немцы обыграли только кризисное киевское Динамо. При этом оформили ничьи с Мидтьюлландом, Лионом и ФКСБ при сухих поражениях с Порту и Брагой. Еще можно пробиться в плей-офф, но только при победах в завершающих турах.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне не добрал буквально одной победы, чтобы даже без Кейна вернуться в Лигу чемпионов. В итоге из-за вышедшей на пик Астон Виллы было только 5-е место. И, соответственно, англичане отправились только в Лигу Европы. При этом они крайне противоречиво показывают себя на внутренней арене: при фактическом провале в АПЛ, с откатом в нижнюю часть таблицы, шпоры дошли до полуфинала Кубка Лиги, выиграв 1:0 первый матч там у самого Ливерпуля. В Лиге Европы англичане стартовали с трех побед, над Карабахом, Ференцварошем и АЗ. Но потом продолжили поражением Галатасараю, да и с Ромой и Рейнджерс были только результативные ничьи. Впрочем, и этого более-менее хватило, чтобы уже планировать выступления в плей-офф.

Статистика личных встреч

Немцы не так давно вышли на высокий уровень и считанное количество раз выступали в еврокубках. Так что они впервые примут этого представителя Великобритании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. С учетом не самой высокой мотивации англичан, ставим на них при нулевой форе (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Хоффенхайм
23 января 2025 -
19:45
Тоттенхэм
Фора Тоттенхэма (-1) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Мэдисон Киз – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Aus Open 2025
Хоффенхайм Тоттенхэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча
Футбол | 23 января 2025, 01:27 0
Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча
Милан – Жирона – 1:0. Фиаско Цыганкова на Сан-Сиро. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Теннис | 22 января 2025, 04:35 41
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open

Элина в трех партиях проиграла Мэдисон Киз в четвертьфинале австралийского мейджора

Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Футбол | 22.01.2025, 22:03
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 06:30
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Универсиада. Определен соперник сборной Украины по хоккею в матче за бронзу
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста
Футбол | 22.01.2025, 18:35
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста
Пушич назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Бреста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
21.01.2025, 23:59 61
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем