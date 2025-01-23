23 января на «ПреЗеро Арена» пройдет матч 7-го тура Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» встретится с «Тоттенхэм». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Хоффенхайм

Команда в прошлом сезоне наконец-то показала достаточно неплохой результат, закончив на 7-й позиции в Бундеслиге 1. Но в новом сезоне все просто рассыпалось. Более того, не особенно помогла смена наставника. В ноябре вместо Матараццо на пост пришел Ильцер. Но все, что у него получилось, это выиграть дебютный матч, с РБ Лейпциг. После этого пошли неудачи, в том числе уже при новом тренере вылетели из кубка Германии после 0:3 с Вольфсбургом. В таких условиях не до Лиги Европы. Там немцы обыграли только кризисное киевское Динамо. При этом оформили ничьи с Мидтьюлландом, Лионом и ФКСБ при сухих поражениях с Порту и Брагой. Еще можно пробиться в плей-офф, но только при победах в завершающих турах.

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Тоттенхэм

Клуб в прошлом сезоне не добрал буквально одной победы, чтобы даже без Кейна вернуться в Лигу чемпионов. В итоге из-за вышедшей на пик Астон Виллы было только 5-е место. И, соответственно, англичане отправились только в Лигу Европы. При этом они крайне противоречиво показывают себя на внутренней арене: при фактическом провале в АПЛ, с откатом в нижнюю часть таблицы, шпоры дошли до полуфинала Кубка Лиги, выиграв 1:0 первый матч там у самого Ливерпуля. В Лиге Европы англичане стартовали с трех побед, над Карабахом, Ференцварошем и АЗ. Но потом продолжили поражением Галатасараю, да и с Ромой и Рейнджерс были только результативные ничьи. Впрочем, и этого более-менее хватило, чтобы уже планировать выступления в плей-офф.

Статистика личных встреч

Немцы не так давно вышли на высокий уровень и считанное количество раз выступали в еврокубках. Так что они впервые примут этого представителя Великобритании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. С учетом не самой высокой мотивации англичан, ставим на них при нулевой форе (коэффициент - 1,6).