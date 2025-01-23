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Лига Европы
Хоффенхайм
23.01.2025 19:45 – FT 2 : 3
Тоттенхэм
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Лига Европы
23 января 2025, 21:37 | Обновлено 23 января 2025, 22:52
148
1

Дубль Сона. Тоттенхэм обыграл Хоффенхайм и вышел на четвертое место в ЛЕ

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу шпор

23 января 2025, 21:37 | Обновлено 23 января 2025, 22:52
148
1
Дубль Сона. Тоттенхэм обыграл Хоффенхайм и вышел на четвертое место в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в 19:45 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Рейн-Некар-Арена» в Зинсхайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме «шпоры» сумели забить два гола усилиями Джеймса Мэддисона и Сон Хын Мина.

В середине второго тайма хозяева отыграли один мяч благодаря точному удару хавбека Антона Штаха. А на 77-й минуте корейский нападающий «шпор» забил свой второй гол в матче. 20-летний нападающий хозяев Давид Моква Нтусу отметился забитым голом за «Хоффенхайм» на 88-й минуте.

В турнирной таблице «Тоттенхэм», имея в своем активе 14 очков, занимает четвертое место. «Хоффенхайм» с 6 очками находится на 28-й позиции.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон, 22, 77

Фотогалерея:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Моква (Хоффенхайм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Хоффенхайм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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pol-55
Тотем то виграв,але зовсім непереконливо,Хоффе мав більше нагод,але *маємо те....*.
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