Дубль Сона. Тоттенхэм обыграл Хоффенхайм и вышел на четвертое место в ЛЕ
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу шпор
23 января в 19:45 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Рейн-Некар-Арена» в Зинсхайме.
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В первом тайме «шпоры» сумели забить два гола усилиями Джеймса Мэддисона и Сон Хын Мина.
В середине второго тайма хозяева отыграли один мяч благодаря точному удару хавбека Антона Штаха. А на 77-й минуте корейский нападающий «шпор» забил свой второй гол в матче. 20-летний нападающий хозяев Давид Моква Нтусу отметился забитым голом за «Хоффенхайм» на 88-й минуте.
В турнирной таблице «Тоттенхэм», имея в своем активе 14 очков, занимает четвертое место. «Хоффенхайм» с 6 очками находится на 28-й позиции.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3
Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон, 22, 77
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