23.01.2025 19:45 – FT 2 : 3
Лига Европы24 января 2025, 00:23 | Обновлено 24 января 2025, 00:25
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Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3. Дубль Сона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги Европы
24 января 2025, 00:23 | Обновлено 24 января 2025, 00:25
55
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23 января в 19:45 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Рейн-Некар-Арена» в Зинсхайме.
За хозяев голами отметились Антон Штах и Давид Моква Нтусу.
«Шпоры» ответили забитым мячом Джеймса Мэддисона и дублем Сон Хын Мина.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3
Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон, 22, 77
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Моква (Хоффенхайм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Хоффенхайм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
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