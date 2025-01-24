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Лига Европы
Хоффенхайм
23.01.2025 19:45 – FT 2 : 3
Тоттенхэм
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Лига Европы
24 января 2025, 00:23 | Обновлено 24 января 2025, 00:25
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0

Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3. Дубль Сона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 00:23 | Обновлено 24 января 2025, 00:25
55
0
Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3. Дубль Сона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в 19:45 стартовал матч 7-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Рейн-Некар-Арена» в Зинсхайме.

За хозяев голами отметились Антон Штах и Давид Моква Нтусу.

«Шпоры» ответили забитым мячом Джеймса Мэддисона и дублем Сон Хын Мина.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Хоффенхайм – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Штах, 68, Моква Нтусу, 88 – Мэддисон, 3, Сон, 22, 77

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Моква (Хоффенхайм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Хоффенхайм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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