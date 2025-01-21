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Лига наций
21 января 2025, 11:21 | Обновлено 21 января 2025, 11:24
2846
0

УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия

Рабочая группа ассоциации вернулась из Испании

21 января 2025, 11:21 | Обновлено 21 января 2025, 11:24
2846
0
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, национальная сборная Украины по футболу 20 марта будет принимать бельгийцев в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций в испанской Мурсии.

По информации нашего источника, на прошлой неделе в Мурсии находилась рабочая группа УАФ, возглавляемая менеджером национальной сборной Украины Алексеем Таргонским, которая знакомилась с инфраструктурой, ведь речь шла не только о месте поединка, но и проведении краткосрочного этапа подготовки подопечных Сергея Реброва, изучала логистические вопросы, прежде чем остановить свой выбор в пользу Мурсии.

Добавим, что ответный матч пройдет 23 марта в столице Бельгии – Брюсселе.

Ранее сообщалось, что украинские тренеры прошли стажировку в «Манчестер Сити».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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