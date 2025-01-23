АЗ Алкмаар

23 января на «АФАС» пройдет матч 7-го тура Лиги Европы, в котором АЗ встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

АЗ

Команда достаточно стабильно держится на неплохом уровне. С 2014-го года она только однажды финишировала на 6-й позиции, а в прошлом сезоне повторно закончила 4-й в Эредивизии. Таким образом, сырные фермеры снова отправились в Лигу Европы. Там, правда, у подопечных Мартенса не все получается. Да, они смогли выиграть у Эльфсборга и Фенербахче дома, но при этом уступили на поле грандов, Атлетика и Тоттенхэма. А в конце 2024-го года были только ничьи с Галатасараем и Лудогорцам. Так что на данный момент пока что голландцы не гарантировали себе место в плей-офф. Но при этом сейчас, выиграв, можно дома закрыть этот вопрос, не оттягивая его до поездки к Ференцварошу - в Будапеште всегда такая атмосфера, что любому гостю будет непросто добиваться положительного результата.

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Рома

Клуб в этом сезоне играет под руководством уже третьего тренера. Впрочем, свою легенду, Де Росси, боссы джалоросси уволили еще до старта в Лиге Европы. Юрич сработал в Риме неудачно, в том числе и на международной арене. Дома начали с ничьей против Атлетика, после чего итальянцы и вовсе проиграли Эльфсборгу. Да, с киевским Динамо оформили победу, но, с другой стороны, с провалившим турнир соперником, выставившим второй состав, единственный гол забил Довбик соотечественникам с пенальти. При этом наставнике была еще ничья с Роял Юнионом, а потом в Рим вернулся Раньери. Это принесло долгожданный прогресс, в том числе и в Лиге Европы. Подопечные Клаудио вырвали в концовке ничью на поле Тоттенхэма и разгромили Брагу. Но им тоже сейчас не помешают еще очки.

Статистика личных встреч

Клубы впервые играют между собой - до этого не было даже контрольных поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех волков в Нидерландах. Но все же стоит подстраховаться, используя нулевую фору ко ставке на победу подопечных Клаудио Раньери (коэффициент - 1,666).