В четверг, 23 января, состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют нидерландский «АЗ Алкмаар» и итальянская «Рома».

Поединок пройдет на стадионе АФАС в Алкмааре. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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«Рома» набрала девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «АЗ Алкмаара» – восемь очков, он разместился на 20-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

АЗ Алкмаар – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция