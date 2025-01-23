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Лига Европы
23 января 2025, 12:15 | Обновлено 23 января 2025, 12:46
52
0

АЗ Алкмаар – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч седьмого тура Лиги Европы состоится 23 января в 19:45

23 января 2025, 12:15 | Обновлено 23 января 2025, 12:46
52
0
АЗ Алкмаар – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В четверг, 23 января, состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют нидерландский «АЗ Алкмаар» и итальянская «Рома».

Поединок пройдет на стадионе АФАС в Алкмааре. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рома» набрала девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «АЗ Алкмаара» – восемь очков, он разместился на 20-й позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

АЗ Алкмаар – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

АЗ Алкмаар – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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