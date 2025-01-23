«Мы не умные, не сообразительные». Коуч Ромы – о поражении в Лиге Европы

23 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ Алкмааром» и «Ромой» (1:0). После игры главный тренер «волков» Клаудио Раньери высказался о результате:

– Чем вы разочарованы больше всего в этот вечер?

– Мы держали игру в своих руках, а они ее выиграли. Это обидно, потому что пропустить такой гол – это невероятная вещь. Такое случается и такого не должно быть. Команда играла, создала много моментов, но они уходят, имея положительный результат, хотя весь матч оборонялись. У нас была игра в руках, и мы ее упустили.

Что касается гола, то было шесть игроков «АЗ» против четырех игроков «Ромы». Это гол, забитый таким образом, который мы уже видели раньше, особенно на выезде.

Мы такие. Мы плохо сделаны. Очевидно, что мы не умны, не сообразительны, не хитры и совершаем невероятные ошибки. Мы забираем это домой спокойно, беззаботно, после того, как сыграли игру. Это футбол, мы не смогли забить голы. Свилар не сделал ни одного сейва, мы делали все, но в итоге были непрактичными.