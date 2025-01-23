Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Единственный гол забил Трой Пэрротт
В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».
Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
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Первый тайм ни для одной из команд успешным ни стал: зрители увидели довольно скучный футбол без моментов, разбавить который решил украинский нападающий гостей Артем Довбик: на 18-й минуте страйкер в борьбе за мяч разбил до крови нос Ваутера Гуса. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Второй тайм стал более успешным для «АЗ», хоть римский коллектив и большее количество времени контролировал мяч. На 81-й минуте Трой Пэрротт открыл счет в матче. Этот гол стал единственным и победным. Финальный счет на табло – 1:0.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 45 минут, был заменен перед началом второго тайма. Голов не забивал, заработал желтую карточку.
После матча «АЗ» расположился на 14-м месте таблицы с 11 очками, а «Рома» стала 17-й с 9 балами.
Лига Европы. 7-й тур
АЗ Алкмаар – Рома – 1:0
Гол: Пэрротт, 81
АЗ: Овусу-Одро, Волфе, Пенетра, Маикума, Класи, Коопмейнерс (Белич, 62), Лахдо, (Буурмистер, 62), Поку (Даал), Меердинк (Пэрротт)
Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Челик, Анхелиньо, Писзилли, Паредес (Бальдзани, 85), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 74), Довбик (Суле, 46), Дибала
Фото матча:
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Если длинно, то АЗ не затерялся бы в Серии А. Команда, которая не играет сама в Эредивизии и другим не дает, мало забивает, но самое главное почти меньше всех пропускает.
Поэтому когда Рома во втором тайме пошла вперед большими силами практически оформила себе тренерское поражение, пропустив на контре. 2 удар в створ за матч почему-то не насторожил Раньери.
Теперь в последнем туре думай как выиграть у Айнтрахта, или хотя бы не проиграть, 9 очков может и не хватить.
Це бездарне дерево класичний баночник, чи якщо хочете "джокер", якого потрібно випускати лише на заміни в кінці матчу, і Раньєрі це розуміє і давно робив би це, але на нього тисне ціна яку віддали за цей трансфер і статус довбика як кращого пенальтиста, пробачте, кращого "бомбардира" Ла Ліги"