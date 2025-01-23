Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

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Первый тайм ни для одной из команд успешным ни стал: зрители увидели довольно скучный футбол без моментов, разбавить который решил украинский нападающий гостей Артем Довбик: на 18-й минуте страйкер в борьбе за мяч разбил до крови нос Ваутера Гуса. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Второй тайм стал более успешным для «АЗ», хоть римский коллектив и большее количество времени контролировал мяч. На 81-й минуте Трой Пэрротт открыл счет в матче. Этот гол стал единственным и победным. Финальный счет на табло – 1:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 45 минут, был заменен перед началом второго тайма. Голов не забивал, заработал желтую карточку.

После матча «АЗ» расположился на 14-м месте таблицы с 11 очками, а «Рома» стала 17-й с 9 балами.

Лига Европы. 7-й тур

АЗ Алкмаар – Рома – 1:0

Гол: Пэрротт, 81

АЗ: Овусу-Одро, Волфе, Пенетра, Маикума, Класи, Коопмейнерс (Белич, 62), Лахдо, (Буурмистер, 62), Поку (Даал), Меердинк (Пэрротт)

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Челик, Анхелиньо, Писзилли, Паредес (Бальдзани, 85), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 74), Довбик (Суле, 46), Дибала

Фото матча: