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Лига Европы
АЗ Алкмаар
23.01.2025 19:45 – FT 1 : 0
Рома
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Лига Европы
23 января 2025, 21:53 | Обновлено 23 января 2025, 22:40
1264
5

Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ

Единственный гол забил Трой Пэрротт

23 января 2025, 21:53 | Обновлено 23 января 2025, 22:40
1264
5
Без крови не обошлось. Рома с Довбиком уступила АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

В четверг, 23 января, проходил матч 7-го тура Лиги Европы между «АЗ» Алкмаар и римской «Ромой».

Команды играли на стадионе АФАС в Алкмаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм ни для одной из команд успешным ни стал: зрители увидели довольно скучный футбол без моментов, разбавить который решил украинский нападающий гостей Артем Довбик: на 18-й минуте страйкер в борьбе за мяч разбил до крови нос Ваутера Гуса. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Второй тайм стал более успешным для «АЗ», хоть римский коллектив и большее количество времени контролировал мяч. На 81-й минуте Трой Пэрротт открыл счет в матче. Этот гол стал единственным и победным. Финальный счет на табло – 1:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 45 минут, был заменен перед началом второго тайма. Голов не забивал, заработал желтую карточку.

После матча «АЗ» расположился на 14-м месте таблицы с 11 очками, а «Рома» стала 17-й с 9 балами.

Лига Европы. 7-й тур

АЗ Алкмаар – Рома – 1:0

Гол: Пэрротт, 81

АЗ: Овусу-Одро, Волфе, Пенетра, Маикума, Класи, Коопмейнерс (Белич, 62), Лахдо, (Буурмистер, 62), Поку (Даал), Меердинк (Пэрротт)

Рома: Свилар, Ндика, Хуммельс, Челик, Анхелиньо, Писзилли, Паредес (Бальдзани, 85), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 74), Довбик (Суле, 46), Дибала

Фото матча:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
Дождь, поле огород, ненужный для Ромы матч, игра г-но, если коротко.
Если длинно, то АЗ не затерялся бы в Серии А. Команда, которая не играет сама в Эредивизии и другим не дает, мало забивает, но самое главное почти меньше всех пропускает.
Поэтому когда Рома во втором тайме пошла вперед большими силами практически оформила себе тренерское поражение, пропустив на контре. 2 удар в створ за матч почему-то не насторожил Раньери.
Теперь в последнем туре думай как выиграть у Айнтрахта, или хотя бы не проиграть, 9 очков может и не хватить.
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+3
TolsTIyELF
 Его провоцировали и он получил левую карточку, там игрок ему выкручивал руку и при попытке высвободить тот и разбил ему рот. Тренер решил что лучше заменить, но без него команда ничего не сделала, так что зря. 
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+3
Перший Серед Рівних
Кращий пенальтист ЛаЛіги скоро надійно і заслужено присяде на баночку.
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-4
Перший Серед Рівних
Як замінили довбика Рома одразу заграла краще, але не пощастило забити і пропустили з єдиного удара в створ. 
Це бездарне дерево класичний баночник, чи якщо хочете "джокер", якого потрібно випускати лише на заміни в кінці матчу, і Раньєрі це розуміє і давно робив би це, але на нього тисне ціна яку віддали за цей трансфер і статус довбика як кращого пенальтиста, пробачте, кращого "бомбардира" Ла Ліги"
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-4
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