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  4. УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Профессиональный бокс
22 января 2025, 00:03 |
1630
4

УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»

Александр хочет попробовать себя в роли футболиста

22 января 2025, 00:03 |
1630
4
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры.

«Когда закончу с боксом я буду футболистом. У меня контракт с украинским клубом «Полесье». «Полесье» – чемпион! Это высшая лига, мы недавно даже обыграли «Шахтер». Я буду профессиональным футболистом – именно этим я буду заниматься после того, как завершу боксерскую карьеру.

Я всегда поддерживал «Динамо», но «Полесье» дало мне возможность подписать с ними контракт. В будущем я забью гол в ворота «Динамо», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

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Александр Усик Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: talkSPORT
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Комментарии 4
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Serhii P.
Він хоч в курсі, в якому віці футболісти, зазвичай, завершують кар"єру? Це раніше, ніж боксери.
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+2
vitaha33
Був такий собі Усейм Болт. Теж хотів стати, і у найшвидшої людини на планеті нічого не вийшло. Футбол це щовсім інше. Але 1 матч зіграти може, чому і ні
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+1
Demid Romanchik
Ну да...В 40 лет...Начать карьеру.. Всё таки удары в голову даром не проходят 
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0
Vitason
Прикалывается чувак,что тут непонятного)) Может немного побегает на тренировках)
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0
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