УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры.

«Когда закончу с боксом я буду футболистом. У меня контракт с украинским клубом «Полесье». «Полесье» – чемпион! Это высшая лига, мы недавно даже обыграли «Шахтер». Я буду профессиональным футболистом – именно этим я буду заниматься после того, как завершу боксерскую карьеру.

Я всегда поддерживал «Динамо», но «Полесье» дало мне возможность подписать с ними контракт. В будущем я забью гол в ворота «Динамо», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.