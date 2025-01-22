УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
Александр хочет попробовать себя в роли футболиста
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры.
«Когда закончу с боксом я буду футболистом. У меня контракт с украинским клубом «Полесье». «Полесье» – чемпион! Это высшая лига, мы недавно даже обыграли «Шахтер». Я буду профессиональным футболистом – именно этим я буду заниматься после того, как завершу боксерскую карьеру.
Я всегда поддерживал «Динамо», но «Полесье» дало мне возможность подписать с ними контракт. В будущем я забью гол в ворота «Динамо», – сказал Усик.
Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.
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