ВИДЕО. «Куда ты бежишь?» Раньери отчитал Довбика за ошибку на тренировке
Украинский форвард показал себя не с лучшей стороны
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отчитал украинского форварда своей команды Артема Довбика за ошибку, которую тот совершил на тренировке.
Перед матчем Лиги Европы с АЗ Алкмар футболисты римского клуба в парах выполняли упражнение на координацию и скорость. Когда они добегали до манекенов, то должны были разбегаться в разные стороны.
Но Довбик совершил ошибку и побежал в ту же сторону, куда и его партнер. Раньери сразу же отреагировал на действия украинца и закричал: «Артем! Куда ты бежишь?» После этого тренер «Ромы» рукой указал подопечному, в какую сторону тот должен был двигаться.
Ранее итальянский журналист назвал Довбика странным игроком.
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