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  4. ВИДЕО. «Куда ты бежишь?» Раньери отчитал Довбика за ошибку на тренировке
Италия
22 января 2025, 22:57 |
1314
2

ВИДЕО. «Куда ты бежишь?» Раньери отчитал Довбика за ошибку на тренировке

Украинский форвард показал себя не с лучшей стороны

22 января 2025, 22:57 |
1314
2
ВИДЕО. «Куда ты бежишь?» Раньери отчитал Довбика за ошибку на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отчитал украинского форварда своей команды Артема Довбика за ошибку, которую тот совершил на тренировке.

Перед матчем Лиги Европы с АЗ Алкмар футболисты римского клуба в парах выполняли упражнение на координацию и скорость. Когда они добегали до манекенов, то должны были разбегаться в разные стороны.

Но Довбик совершил ошибку и побежал в ту же сторону, куда и его партнер. Раньери сразу же отреагировал на действия украинца и закричал: «Артем! Куда ты бежишь?» После этого тренер «Ромы» рукой указал подопечному, в какую сторону тот должен был двигаться.

Ранее итальянский журналист назвал Довбика странным игроком.

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Артем Довбик Клаудио Раньери видео Рома Рим АЗ Алкмаар Лига Европы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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