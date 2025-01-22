ВИДЕО. «Куда ты бежишь?» Раньери отчитал Довбика за ошибку на тренировке

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отчитал украинского форварда своей команды Артема Довбика за ошибку, которую тот совершил на тренировке.

Перед матчем Лиги Европы с АЗ Алкмар футболисты римского клуба в парах выполняли упражнение на координацию и скорость. Когда они добегали до манекенов, то должны были разбегаться в разные стороны.

Но Довбик совершил ошибку и побежал в ту же сторону, куда и его партнер. Раньери сразу же отреагировал на действия украинца и закричал: «Артем! Куда ты бежишь?» После этого тренер «Ромы» рукой указал подопечному, в какую сторону тот должен был двигаться.

Ранее итальянский журналист назвал Довбика странным игроком.