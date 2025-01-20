Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»

Итальянский журналист Стефано Карина оценил трансферы, которые римская «Рома» сделала в летнее трансферное окно.

«Сейчас уже ведутся разговоры о том, стоит ли избавиться по крайней мере от одного из игроков между Суле и Бальданци. Это свидетельствует о провале трансферного рынка «Ромы».

Но наши мнения несколько разделились относительно Довбика – это странный игрок, которому еще нужно дать время. Но я остаюсь очень скептичным в оценке трансферного рынка «Ромы», – заявил Карина в эфире Radio Radio Lo Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 26 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что главный тренер римского клуба Клаудио Раньери раскритиковал своих подопечных из-за Довбика.