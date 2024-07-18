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Major League Soccer
18 июля 2024, 03:05 | Обновлено 18 июля 2024, 03:09
134
0

ФОТО. Жена Месси показала Лео на отдыхе пока Интер Майами играет без него

Нападающий восстанавливается после повреждения лодыжки

18 июля 2024, 03:05 | Обновлено 18 июля 2024, 03:09
134
0
ФОТО. Жена Месси показала Лео на отдыхе пока Интер Майами играет без него
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси замечен отдыхающим под солнцем всего через три дня после получения травмы лодыжки в финале Кубка Америки с командой Колумбии (1:0).

Как известно, Месси был заменен во втором тайме финального матча из-за повреждения. Он тогда плакал на скамейке запасных команды, имея сильно распухшую лодыжку. В сборной Аргентины после игры подтвердили, что Лионель получил травму связок правой лодыжки.

Финал Кубка Америки 2024 состоялся в воскресенье, 14 июля, а уже в среду, 17-го числа, жена Месси Антонела Роккуццо поделилась в сториз инстаграма фотографией, на которой Лионель непринужденно отдыхает под лучами солнца.

Женщина добавила к фотографии эмодзи в виде глаз-сердечек, а Месси на фото смущенно улыбается в камеру.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» на матч регулярного сезона против «Торонто» вышел без Лионеля Месси, зато с украинцем Сергеем Кривцовым в стартовом составе.

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Антонела Роккуццо Лионель Месси травма сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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