ФОТО. Жена Месси показала Лео на отдыхе пока Интер Майами играет без него
Нападающий восстанавливается после повреждения лодыжки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси замечен отдыхающим под солнцем всего через три дня после получения травмы лодыжки в финале Кубка Америки с командой Колумбии (1:0).
Как известно, Месси был заменен во втором тайме финального матча из-за повреждения. Он тогда плакал на скамейке запасных команды, имея сильно распухшую лодыжку. В сборной Аргентины после игры подтвердили, что Лионель получил травму связок правой лодыжки.
Финал Кубка Америки 2024 состоялся в воскресенье, 14 июля, а уже в среду, 17-го числа, жена Месси Антонела Роккуццо поделилась в сториз инстаграма фотографией, на которой Лионель непринужденно отдыхает под лучами солнца.
Женщина добавила к фотографии эмодзи в виде глаз-сердечек, а Месси на фото смущенно улыбается в камеру.
Напомним, ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» на матч регулярного сезона против «Торонто» вышел без Лионеля Месси, зато с украинцем Сергеем Кривцовым в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» готов рассмотреть уход украинца за 25-30 миллионов евро
Опытный наставник подтвердил, что ушел из львовского клуба