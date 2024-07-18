Без Месси, но с Кривцовым. Интер Майами готов к матчу с Торонто

В 02:30 по киевскому времени в Форт-Лодердейл начнется матч регулярного сезона МЛС мжеду командами «Интер Майами» и «Торонто».

Стали известны стартовые составы клубов на поединок. Вне заявки флоридцев оказался аргентинский нападающий Лионель Месси, который в минувший уик-энд в финале Кубка Америки против команды Колумбии (1:0) травмировал щиколотку. Также не поможет партнерам Серхио Бускетс, который дисквалифицирован. А вот украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов начнет встречу с первых минут.

Напомним, в таблице сезона «Интер Майами» занимает 2-е место, имея 47 очков после 23 матчей. У «Торонто» 8-я позиция при 27 очках после 24 игр.