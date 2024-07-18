Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Месси, но с Кривцовым. Интер Майами готов к матчу с Торонто
Major League Soccer
18 июля 2024, 01:55 | Обновлено 18 июля 2024, 02:11
15
0

Без Месси, но с Кривцовым. Интер Майами готов к матчу с Торонто

Команды выяснят отношения в регулярном сезоне МЛС

18 июля 2024, 01:55 | Обновлено 18 июля 2024, 02:11
15
0
Без Месси, но с Кривцовым. Интер Майами готов к матчу с Торонто
ФК Интер Майами

В 02:30 по киевскому времени в Форт-Лодердейл начнется матч регулярного сезона МЛС мжеду командами «Интер Майами» и «Торонто».

Стали известны стартовые составы клубов на поединок. Вне заявки флоридцев оказался аргентинский нападающий Лионель Месси, который в минувший уик-энд в финале Кубка Америки против команды Колумбии (1:0) травмировал щиколотку. Также не поможет партнерам Серхио Бускетс, который дисквалифицирован. А вот украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов начнет встречу с первых минут.

Напомним, в таблице сезона «Интер Майами» занимает 2-е место, имея 47 очков после 23 матчей. У «Торонто» 8-я позиция при 27 очках после 24 игр.

По теме:
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Будет играть против Месси? Известен новый клуб Марко Ройса
Назван стартовый состав Динамо на спарринг с командой из ЮАР
Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Серхио Бускетс Сергей Кривцов стартовые составы
Юрій Остроумов Источник: ФК Интер Майами
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Желаю успеха Карпатам. Спасибо всем, с кем я работал»
Футбол | 17 июля 2024, 23:34 3
МАРКЕВИЧ: «Желаю успеха Карпатам. Спасибо всем, с кем я работал»
МАРКЕВИЧ: «Желаю успеха Карпатам. Спасибо всем, с кем я работал»

Опытный наставник подтвердил, что ушел из львовского клуба

Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 17 июля 2024, 17:32 25
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…

Евгению всегда что-то мешало

Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Футбол | 18.07.2024, 01:11
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Волейбол | 17.07.2024, 13:49
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Футбол | 17.07.2024, 19:20
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
16.07.2024, 01:12 3
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34 1
Футбол
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
16.07.2024, 08:10 1
Бокс
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем