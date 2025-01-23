«Эффект Сикана». Реакция фанатов на победу Шахтера над Брестом

22 января в матче 7-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» встретился с «Брестом». Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 2:0.

Кевин забил первый гол на 13-й минуте, а в конце первого тайма, на 37-й минуте, Георгий Судаков удвоил преимущество с пенальти. Во втором тайме больше голов не было. Сейчас команда с 7 очками занимает 27-е место в группе Лиги чемпионов.

Фанаты «Шахтера» довольны победой и очень надеются на удачу в следующем матче против «Боруссии», так как шансы на выход в 1/16 очень малы.

Farmon: «Сегодня все, кроме Траоре, молодцы».

FCSD | Shakhtar Family: «Легкая и уверенная победа. Лучший клуб Украины вновь побеждает в ЛЧ и оставляет шансы на еврокубковую весну. Дальше – Дортмунд. Мы сделаем все. Славься родной «Шахтер».

Levon.gs: «Траоре надо в тяжеловесы UFC идти... Ох и кабан».

Andpwr1: «Хейтеры Пушича, вы где? Браво команда! Надо сыграть также против проблемной «Боруссии» и можем выйти в плей-офф».

Vitaliimelnyk14: «Эффект Сикана».

Mr.andreichik: «Кевин лучший сегодня, бразильцы просто кайф. Ну и Пушич наконец-то не убил игру заменами, алилуя».

Yehor.t25: «Ну наконец-то вернулся наш «Шахтер». Феерический 1-й тайм, хороший второй, жаль, что гол Зубкова не засчитали, но матч – на уровне! Браво, команда».

Vanya_morozzz: «Наконец-то «Шахтер» показал скорость».

Matwiykooooo: «Шикарный результат, спасибо вам за такую игру».

A_swarovskih: «Кевин красавчик, но все молчат про Эгиналду! Я считаю он очень хорошо играет на новой позиции! Надеюсь травма не серьезная и он сможет сыграть с «Боруссией!».

Ivan._.off: «Второй день президентства Трампа, а «Динамо» и «Шахтер» уже очки в еврокубках собрали».