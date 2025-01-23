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Лига чемпионов
23 января 2025, 01:33 | Обновлено 23 января 2025, 01:43
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Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб

«Канониры» выиграли матч без единого удара в створ своих ворот (3:0)

23 января 2025, 01:33 | Обновлено 23 января 2025, 01:43
160
0
Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Поединок завершился победой «канониров» (3:0). Забитыми мячами отметились Райс, Хаверц и Эдегор.

Статистика

Арсенал – Динамо Загреб

  • Владение мячом: 63% – 37%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.30 – 0.13
  • Большие шансы: 4 – 0
  • Удары по воротам: 17 – 5
  • Удары в створ ворот: 4 – 0
  • Сейвы: 0 – 1
  • Угловые: 11 – 3
  • Фолы: 9 – 7
  • Передачи: 527 – 314
  • Точные передачи: 477 – 249
  • Отборы мяча: 18 – 23
  • Штрафные удары: 7 – 9
  • Желтые карточки: 2 – 2

В текущем розыгрыше ЛЧ «Арсенал» находится на третьем месте в турнирной таблице (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). «Динамо Загреб» располагается на 26-м месте с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

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Арсенал Лондон Динамо Загреб Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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