Лига чемпионов23 января 2025, 01:33 | Обновлено 23 января 2025, 01:43
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Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб
«Канониры» выиграли матч без единого удара в створ своих ворот (3:0)
23 января 2025, 01:33 | Обновлено 23 января 2025, 01:43
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22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Поединок завершился победой «канониров» (3:0). Забитыми мячами отметились Райс, Хаверц и Эдегор.
Статистика
Арсенал – Динамо Загреб
- Владение мячом: 63% – 37%
- Ожидаемые голы (xG): 2.30 – 0.13
- Большие шансы: 4 – 0
- Удары по воротам: 17 – 5
- Удары в створ ворот: 4 – 0
- Сейвы: 0 – 1
- Угловые: 11 – 3
- Фолы: 9 – 7
- Передачи: 527 – 314
- Точные передачи: 477 – 249
- Отборы мяча: 18 – 23
- Штрафные удары: 7 – 9
- Желтые карточки: 2 – 2
В текущем розыгрыше ЛЧ «Арсенал» находится на третьем месте в турнирной таблице (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). «Динамо Загреб» располагается на 26-м месте с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).
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