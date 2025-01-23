Спокойная победа в Лондоне. Статистика матча: Арсенал - Динамо Загреб

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Поединок завершился победой «канониров» (3:0). Забитыми мячами отметились Райс, Хаверц и Эдегор.

Статистика

Арсенал – Динамо Загреб

Владение мячом: 63% – 37%

Ожидаемые голы (xG): 2.30 – 0.13

Большие шансы: 4 – 0

Удары по воротам: 17 – 5

Удары в створ ворот: 4 – 0

Сейвы: 0 – 1

Угловые: 11 – 3

Фолы: 9 – 7

Передачи: 527 – 314

Точные передачи: 477 – 249

Отборы мяча: 18 – 23

Штрафные удары: 7 – 9

Желтые карточки: 2 – 2

В текущем розыгрыше ЛЧ «Арсенал» находится на третьем месте в турнирной таблице (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). «Динамо Загреб» располагается на 26-м месте с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).