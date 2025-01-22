14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) во флеш-интервью прокомментировала победу на Элиной Свитолиной (Украина, WTA 27) в 1/4 финала Australian Open 2025:

«Мне просто нужно было начать играть немного агрессивнее и пытаться быстрее выходить к сетке.

Она контролировала игру в розыгрышах и заставляла меня бегать, поэтому я чувствовала, что мне нужно попытаться получить преимущество поскорее, и, к счастью, я смогла это сделать.

Думаю, я точно играла немного умнее. Может быть, чуть менее бесстрашно. Я очень горжусь тем, что через 10 лет снова оказалась здесь, в полуфинале, и очень рада сыграть еще раз на этой стадии здесь, в Мельбурне».

Киз победила Свитолину со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Мэдисон будет или Эмма Наварро, или Ига Свентек.