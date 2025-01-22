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Australian Open
22 января 2025, 05:37 |
107
0

14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open

Мэдисон Киз дала короткое флеш-интервью на корте после игры с Элиной на мейджоре

22 января 2025, 05:37 |
107
0
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Элина Свитолина

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) во флеш-интервью прокомментировала победу на Элиной Свитолиной (Украина, WTA 27) в 1/4 финала Australian Open 2025:

«Мне просто нужно было начать играть немного агрессивнее и пытаться быстрее выходить к сетке.

Она контролировала игру в розыгрышах и заставляла меня бегать, поэтому я чувствовала, что мне нужно попытаться получить преимущество поскорее, и, к счастью, я смогла это сделать.

Думаю, я точно играла немного умнее. Может быть, чуть менее бесстрашно. Я очень горжусь тем, что через 10 лет снова оказалась здесь, в полуфинале, и очень рада сыграть еще раз на этой стадии здесь, в Мельбурне».

Киз победила Свитолину со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Мэдисон будет или Эмма Наварро, или Ига Свентек.

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Элина Свитолина Мэдисон Киз Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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