Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Побеждают команды, которые хорошо защищаются»
Лига чемпионов
23 января 2025, 03:55 |
86
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Побеждают команды, которые хорошо защищаются»

«Реал» оказался сильнее РБ «Зальцбург»

23 января 2025, 03:55 |
86
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Побеждают команды, которые хорошо защищаются»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

22 января мадридский Реал провел домашнюю игру с РБ «Зальцбург» в седьмом туре Лиги чемпионов.

Хозяева в уверенном стиле разобрались с соперником, закончив поединок со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренер «сливочных» Карло Анчелотти на послематчевой конференции проанализировал разгромную победу над соперником:

«Вначале все было сложно, а после забитого мяча все изменилось. Есть много игр, которые доставляют мне удовольствие, и сегодня мне понравился пятый гол, который стал великолепным.

Нам предстоит сыграть последнюю игру и попытаться посмотреть, куда мы доберемся. Тут особо не о чем думать. Надо постараться в последний день обыграть «Брест» и посмотреть, как мы финишируем в турнирной таблице. Будет очень сложно финишировать в восьмерке лучших.

В нападении игроки хорошо взаимодействуют, и с этими у нас не будет проблем. На уровне нападения много творчества, и нужно учитывать, как футболист видит игру. Уверен, что с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом у нас не будет проблем с голами.

Я стараюсь улучшить оборонительную работу команды, потому что это ключ к успеху. Они должны быть максимально компактными, независимо от того, низкий или высокий блок, высокое или низкое давление. Это проблема концентрации, жертвенности и приверженности. Одним словом – побеждают команды, которые хорошо защищаются», – прокомментировал Карло.

По теме:
Фейеноорд – Бавария – 3:0. Провал подопечных Компани. Видео голов и обзор
«Эффект Сикана». Реакция фанатов на победу Шахтера над Брестом
Луис Энрике – о камбэке против Ман Сити: «Этот матч укрепит моих игроков»
Карло Анчелотти Реал Мадрид РБ Зальцбург Лига чемпионов пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 22 января 2025, 07:48 10
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»

Майрис считает, что у Александра нет шансов против Джея Опетаи

14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Теннис | 22 января 2025, 05:37 2
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open

Мэдисон Киз дала короткое флеш-интервью на корте после игры с Элиной на мейджоре

Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Теннис | 22.01.2025, 04:35
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 23.01.2025, 02:21
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
АЗ Алкмаар – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Футбол | 23.01.2025, 00:04
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Секреты игры на контратаках. Фейеноорд сенсационно розгромил Баварию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
21.01.2025, 00:12 4
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем