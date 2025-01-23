Карло АНЧЕЛОТТИ: «Побеждают команды, которые хорошо защищаются»

22 января мадридский Реал провел домашнюю игру с РБ «Зальцбург» в седьмом туре Лиги чемпионов.

Хозяева в уверенном стиле разобрались с соперником, закончив поединок со счетом 5:1.

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Тренер «сливочных» Карло Анчелотти на послематчевой конференции проанализировал разгромную победу над соперником:

«Вначале все было сложно, а после забитого мяча все изменилось. Есть много игр, которые доставляют мне удовольствие, и сегодня мне понравился пятый гол, который стал великолепным.

Нам предстоит сыграть последнюю игру и попытаться посмотреть, куда мы доберемся. Тут особо не о чем думать. Надо постараться в последний день обыграть «Брест» и посмотреть, как мы финишируем в турнирной таблице. Будет очень сложно финишировать в восьмерке лучших.

В нападении игроки хорошо взаимодействуют, и с этими у нас не будет проблем. На уровне нападения много творчества, и нужно учитывать, как футболист видит игру. Уверен, что с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом у нас не будет проблем с голами.

Я стараюсь улучшить оборонительную работу команды, потому что это ключ к успеху. Они должны быть максимально компактными, независимо от того, низкий или высокий блок, высокое или низкое давление. Это проблема концентрации, жертвенности и приверженности. Одним словом – побеждают команды, которые хорошо защищаются», – прокомментировал Карло.