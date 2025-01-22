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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.01.2025 22:00 – FT 5 : 1
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:51 | Обновлено 23 января 2025, 01:35
244
1

Два дубля. Реал без Лунина уничтожил РБ Зальцбург на Сантьяго Бернабеу

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу сливочных

22 января 2025, 23:51 | Обновлено 23 января 2025, 01:35
244
1
Два дубля. Реал без Лунина уничтожил РБ Зальцбург на Сантьяго Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале матча нападающий Родриго вывел «Реал» вперед, а уже через 10 минут оформил дубль в ворота австрийской команды. Во втором тайме на 48-й минуте звездный Килиан Мбаппе забил третий гол для своей команды. Винисиус Жуниор через 7 минут продолжил избиение соперника, а на 77-й минуте - завершил разгром.

Австрийская команда сумела отыграть один мяч усилиями хавбека Мадса Бидструпа на 85-й минуте.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 12 очков, занимает 16-е место. «РБ Зальцбург» с 3 очками находится на 34-й позиции.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Реал – РБ Зальцбург – 5:1

Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85

Фотогалерея:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Бидструп (РБ Зальцбург).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
"Реал без Луніна".....
Ну а що, звучить!
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