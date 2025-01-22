Два дубля. Реал без Лунина уничтожил РБ Зальцбург на Сантьяго Бернабеу
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу сливочных
В среду, 22 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Зальцбургом».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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В начале матча нападающий Родриго вывел «Реал» вперед, а уже через 10 минут оформил дубль в ворота австрийской команды. Во втором тайме на 48-й минуте звездный Килиан Мбаппе забил третий гол для своей команды. Винисиус Жуниор через 7 минут продолжил избиение соперника, а на 77-й минуте - завершил разгром.
Австрийская команда сумела отыграть один мяч усилиями хавбека Мадса Бидструпа на 85-й минуте.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 12 очков, занимает 16-е место. «РБ Зальцбург» с 3 очками находится на 34-й позиции.
Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января
Реал – РБ Зальцбург – 5:1
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85
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События матча
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